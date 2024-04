kronika

Dvakrat s ceste; trk na AC; padel motorist

29.4.2024 | 07:00 | M. K.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Včeraj ob 14.30 je na cesti Preloka - Paunoviči v občini Črnomelj, voznik tovornega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč ekipi Nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri oskrbi poškodovanega ter posuli cesto z absorbentom.

Ob 19.26 je na Poganški ulici v Novem mestu vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Davi ob 3.57 sta na avtocesti, pri počivališču Starine, v smeri Brežic, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so udeležence nesreče pregledali na kraju, hujše poškodovanih ni bilo.

Padel motorist

Ob 11.01 je v Krški vasi, občina Brežice, padel motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in opravili preventivni ogled. Reševalci NMP Krško so motorista oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Letalska bomba

Ob 19.38 so v naselju Žadovinek, občina Krško našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so odstranili avio bombo, kaliber 120, ostanek II. svetovne vojne in do uničenja varno uskladiščili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE , TP KAPLJIŠČE , TP BORŠT, TP PRILOZJE , TP KZ KRASINEC;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu UČAKOVCI ALKALEX;

- od 13:30 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA, izvod 3.ADAMIČEVA – PETROVIČ;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA, izvod 1.TEŽKA VODA;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA1, izvod 6.KOŠTIALOVA NNO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 2.CVIBLJE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico na območju TP Sevnica Dobrava med 08:00 in 11:00 uro in na območju TP Birna vas, Potok, Šentjanž med 11:30 in 14:00 uro.

