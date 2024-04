kronika

Napovedala pregled priključkov, »priključila« pa sta si 1500 evrov

25.4.2024 | 12:00 | M. K.

Na dvorišče stanovanjske hiše v Občicah na območju policijske postaje Dolenjske Toplice sta se včeraj okoli 9.30 pripeljala moška in pod pretvezo, da sta delavca telekomunikacijskega podjetja in pregledujeta priključke, zamotila stanovalca in iz hiše ukradla 1500 evrov. Policija svetuje previdnost ob nenapovedanih obiskih neznancev.

Moška sta prispela z osebnim avtomobilom znamke Opel astra sive barve ljubljanskih registrskih oznak. Oškodovanec je šele po njunem odhodu opazil, da je bil žrtev kaznivega dejanja, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Obvestilo o pojavu podobnega avtomobila so prejeli tudi metliški policisti. Osumljenca sta se dopoldne pripeljala na dvorišče stanovanjske hiše in starejšo stanovalko spraševala, če je sama doma. Policisti preiskujejo okoliščine in izvajajo aktivnosti za izsleditev osumljencev, so še sporočili.

Na policiji opozarjajo, da pogosto obravnavajo tovrstna kazniva dejanja, kjer so žrtve predvsem starejši. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno.

Njihov glavni namen je, da vstopijo v hišo ali da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in ukradejo denar ter nakit. Oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

Občanom zato svetujejo, naj imajo svoje nenapovedane obiskovalce ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi stopijo samo za vogal. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Vlomi in tatvine

Na območju Lopate so neznanci vlomili v objekt in ukradli več kosov električnega ročnega orodja v vrednosti okoli 10.000 evrov. Preiskava okoliščin vloma in tatvine še poteka.

V noči na sredo je na parkirnem prostoru na avtocestnem postajališču Dul nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 400 litrov goriva.

Na Vorančevi ulici v Novem mestu je v isti noči neznanec vlomil v poslovne prostore in izmaknil okoli 120 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Loče, Veliki Obrež, Jereslavec, Jesenice) včeraj prijeli 12 državljanov Sirije in Turčije, devet državljanov Afganistana, sedem državljanov Maroka in Nepala, pet državljanov Kitajske, štiri državljane Rusije in Iraka, tri državljane Mongolije, dva iz Bangladeša in državljana Alžirije ter na območju PP Črnomelj (Paunoviči) štiri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 67 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

