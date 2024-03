FOTO: Z avtom silovito v drevo ob cesti

23.3.2024 | 08:20

Posledice trčenja (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Ob 20.25 je v naselju Veniše, občina Krško, osebno vozilo trčilo v drevo ob cesti. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, razsvetljevali prostor, posuli cestišče s absorbentom, nudili prvo pomoč poškodovanima osebama in pomagali reševalcem. Reševalci NMP Brežice in NMP Krško so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali v SB Brežice, poroča center za obveščanje.

Ob 12.06 pa so gasilci PGE Krško posredovali na Gubčevi ulici v Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta.

M. K.

