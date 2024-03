Poraz v Stopičah

24.3.2024 | 09:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; ŽRK Krka)

Stopiče - Rokometašice Krke so sinoči v domači dvorani v Stopičah izgubile tekmo v boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Gostje iz Izole so bile boljše le za en gol (26:27).

Izidi rokometne lige za ženske, končnica, 1. krog.

* Izidi, končnica, 1. krog:

- od 1. do 4. mesta:

- sobota, 23. marec:

Litija - Mlinotest Ajdovščina 31:28 (12:17)

- preloženo:

Krim Mercator - Z'dežele

- lestvica:

1. Krim 0 0 0 0 0:0 6

2. Ajdoviščina 1 0 0 1 28:31 4

3. Litija 1 1 0 0 31:28 2

4. Z'dežele 0 0 0 0 0:0 2

- od 5. do 8. mesta:

- sobota 23. marec:

Žiher hiše Ptuj-Ormož - Velenje 22:23 (11:12)

Krka - Trgo ABC Izola 26:27 (14:14)

- lestvica:

5. Velenje 1 1 0 0 23:22 8

6. Izola 1 1 0 0 27:26 6

7. Ptuj-Ormož 1 0 0 1 22:23 2

8. Krka 1 0 0 1 26:27 0

STA; M. K.