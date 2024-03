FOTO: Svetniki o prenovi železniške postaje

22.3.2024 | 12:00

Železniška postaja Sevnica

Projekt prenove in nadgradnje sevniške železniške postaje ...

... je svetnikom predstavil Edvin Hadžiahmetović iz SŽ.

Sevnica - Občinski svetniki so se na 13. redni seji, ki je izjemoma potekala na gradu, med drugim seznanili z delom nadzornega odbora občine, Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje, obravnavali dva predloga občinskih prostorskih načrtov, največ pozornosti pa je po pričakovanjih pritegnila predstavitev nadgradnje sevniške železniške postaje. Projekt je ocenjen na 44,7 milijona evrov. Kot je ob nedavnem obisku v Sevnici povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, še ni znano, kdaj naj bi se dela začela. Najprej bo namreč potrebno pregledati vse ponudbe za prenovo železniških postaj, saj so bistveno višje od ocen ministrstva.

Kot je poudaril župan Srečko Ocvirk, je Sevnica že 160 let »zaznamovana« z železniško progo. Z aktivnostmi za izboljšanje varnosti na železniških prehodih ter analizo tveganj na več kot 30 prehodih ceste in železnice so v občini začeli že v letu 2010. Med letoma 2015 in 2017 je občina izdelala tudi idejno zasnovo ureditve območja in posodobitve železniške postaje. Vprašanja, ki so bila že takrat del razprave in so zdaj tudi del projekta, so po Ocvirkovih besedah vprašanje podvoza pri Stillesu, podhoda na sami železniški postaji, pa tudi ureditve nadvoza z rondojem, ki je že zgrajen, in podhoda v Šmarju. »Želimo, da železniška postaja postane središče vseh oblik prometa v mestu, od peš in kolesarskega prometa do avtobusnega in avtomobilskega s čim večjim številom parkirišč za integriran potniški promet, pa tudi tovornega prometa za potrebe bližnje industrijske cone,« je dejal Ocvirk.

Po besedah vodje projekta Edvina Hadžiahmetovića iz SŽ – Projektivnega podjetja Ljubljana, je bil projekt prenove in nadgradnje sevniške železniške postaje izdelan v letu 2022, lani so potekali pregled projekta, zbiranje vseh soglasij, usklajevanja. Med glavnimi cilji prenove je izpostavil varnost prometa in potnikov ter povečanje prepustnosti in prevozne zmogljivosti. Ureditev širšega območja med drugim obsega podaljšanje postajnih tirov in peronov, ukinitev nivojskega ter gradnjo izvennivojskega dostopa oziroma podhoda do peronov, rušitev nekaterih objektov na območju postaje in ureditev 30 novih parkirnih mest, ureditev obračališča za tovorna vozila, gradnjo novega podvoza z navezavo na Savsko cesto, zmanjšanje števila tirov, postavitev protihrupnih ograj. Uredili bodo tudi dodatni podhod za pešce in kolesarje proti industrijski coni oziroma Sevnični, ki sicer sprva ni bil predviden. Na njegov pomen je še posebej opozoril svetnik Božidar Groboljšek (SLS).

Tomaž Lisec (SDS) je ob tem izpostavil problematiko urejanja pločnikov in kolesarskih poti ob Savski cesti, ki, kot je dejal, očitno niso del projekta. Glede novega podvoza pa ga skrbi, da bi se lahko v njem »ujeli« kakšni večji tovornjaki, če ne bo premišljeno sprojektiran. Stanka Žičkar (neodvisna lista) je opozorila, da je potrebno pri prenovi na vsakem koraku misliti tudi na gibalno ovirane ljudi. Po besedah projektanta bo urejeno vse, kar je potrebno za ustrezen dostop tudi zanje, od dvigal do klančin. Železniško postajo si želi občina v prihodnje povezati z avtobusno s pokritim prehodom, je še dejal Ocvirk.

Svetniki so sklenili, da občina vztraja pri kvalitetni rešitvi podhoda v Šmarju ter da tekoče spremlja napredek projekta na celotni trasi skozi občino. V sklepnem delu seje so obravnavali in potrdili še predloga občinskih prostorskih načrtov za območje Poslovne cone Krmelj II in za izkoriščanje mineralne surovine na območju Kaplje vasi.

D. S.

Galerija