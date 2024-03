FOTO: Novo krožišče za večjo pretočnost prometa v Sevnici

11.3.2024 | 19:30

Trak sta prerezala ministrica Alenka Bratušek in župan Srečko Ocvirk. (Foto: D. S.)

Sevnica - V Sevnici so danes uradno predali namenu krožišče na regionalni cesti Boštanj – Planina, ob vstopu v sevniško industrijsko cono. Skupaj z novim nadvozom čez trebanjsko železniško progo, ki ga je leta 2022 ob podpori evropskih sredstev izvedla Občina Sevnica, novo krožno križišče pomembno zaokrožuje prometno ureditev primarne vstopne točke v mesto in industrijsko cono ter močno izboljšuje pretočnost prometa v tem delu mesta.

Po besedah župana Srečka Ocvirka je novo krožišče pomembna pridobitev za celotno Sevnico, predvsem pa za industrijsko cono na Savski cesti, kajti ob vstopu v Sevnico se sedaj promet s Savske ceste varno vključuje promet na cesto Boštanj – Planina. »Krožno krožišče in nadvoz sta grajena tako, da omogočata tudi izredne prevoze, predvsem s podjetja Preis, kjer proizvajajo zelo velike izdelke, ki terjajo izredne prevoze. Zato morajo biti temu prilagojeni tudi vsi prometno tehnični ukrepi. Bistveno je, da izboljšujemo pretočnost prometa znotraj Sevnice in da so to projekti, ki so usklajeni s konceptom ureditve širšega območja železniške postaje, saj gre za ozek prostor, omejen z državno cesto, industrijsko cono, železnico,« dodaja Ocvirk.

Naložba, ki je zajemala rekonstrukcijo trikrakega križišča v krožno križišče, ureditev pločnikov, kolesarske steze, cestne razsvetljave, odvodnjavanja in prometne signalizacije, je vredna 1,7 milijona evrov, od tega je 1,5 milijona evrov zagotovila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 200.000 evrov pa občina.

Trenutno poteka tudi obnova mostu v Boštanju, ki pa po Ocvirkovih besedah ta trenutek bistveno ne ovira pretočnosti prometa. »Še vedno je urejen dvosmerni promet. Žal bo zapor prometa nekoliko več, vendar bodo krajše, nekajdnevne.« V Sevnici nestrpno čakajo tudi na izgradnjo novega mostu v Logu. Občina z direkcijo usklajuje še zadnje detajle projekta. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ob tej priložnosti izpostavila še nekaj drugih infrastrukturnih projektov na območju sevniške občine, ki jih za izboljšanje prometne varnosti in mobilnosti načrtujeta ministrstvo oziroma direkcija. Med njimi so obvoznica na Blanci z nadvozom čez železniško progo, rekonstrukcija regionalne ceste Šentjanž–Glino, rekonstrukcija ceste Loka–Račica in preureditev ceste skozi Radno.

D. S.

