Delovna nesreča: poškodbe prehude, 53-letnik umrl

13.3.2024 | 12:15

Simbolna slika (Foto: S. R.)

Včeraj smo poročali o delovni nesreči v podjetju v Krškem, v kateri sta 53- in 28-letni moški ob menjavi filtrov prezračevalnega sistema z višine okoli 9,5 metra padla s hidravlične dvižne ploščadi, v katero je trčil in jo prevrnil 34-letnik, ki je upravljal mostno dvigalo. Oba so odpeljali v bolnišnico, 53-letnik pa je včeraj zaradi hudih poškodb žal umrl, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto. Huje poškodovan je bil tudi 28-letnik, ki pa ni življenjsko ogrožen. O dogodku so bili obveščeni preiskovalna sodnica, okrožni državni tožilec in pristojni inšpektor za delo. Kriminalisti preiskavo nadaljujejo.

Bežal pred policisti, zapeljal v gozd, toda ...

Med kontrolo prometa na območju Uršnih sel so policisti včeraj nekaj po 9. uri ustavljali voznika osebnega avtomobila Volkswagen touran, a njihovih znakov ni upošteval in s pospešeno hitrostjo peljal naprej. Potem je zapeljal v gozd, kjer je avtomobil ustavil, voznik in potniki pa so poskušali pobegniti. Vse so izsledili in prijeli ter ugotovili, da je avtomobil vozil 23-letnik iz okolice Metlike, v vozilu pa je bil še en potnik in dve potnici iz okolice Črnomlja. 23-letniku, ki je vozil nezavarovan in neregistriran avtomobil, bodo izdali plačilni nalog zaradi številnih kršitev več zakonov.

Vlomi in tatvine

Na območju Krškega je v noči na torek nekdo vlomil v dva avtomata za hrano in pijačo. Ukradel je manjšo količino denarja, z vlomom in tatvino pa povzročil za okoli 1.700 evrov škode.

Na območju Brezine je v večernih urah nekdo poskušal vlomiti v skladiščni prostor za orodje. Ob sprožitvi alarmne naprave je storilec pobegnil.

Med 6. 3. in 12. 3. je na Bizeljski cesti v Brežicah nekdo vlomil v pomožni objekt ob nenaseljeni stanovanjski hiši in izmaknil vrtno kosilnico.

Na območju Trebnjega so v minuli noči neznanci vlomili v poslovne prostore prodajaln. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rakovec, Loče, Rigonce) prijeli 30 državljanov Afganistana, devet Bangladeša, pet Rusije, tri Turčije, državljana Burundija in Sirije. Na območju PP Črnomelj (Podklanec, Vinica, Drenovec) so prijeli deset državljanov Maroka, državljana Sirije, Sudana in Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 240 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.