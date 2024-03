Nesreča pri delu - eden v smrtni nevarnosti, drugi hudo poškodovan; s pištolo v poslovne prostore (foto)

12.3.2024 | 12:40

Pištola, s katero je moški skušal vstopiti v poslovne prostore v Trebnjem. (Foto: PP Trebnje)

Včeraj nekaj pred 9. uro se je zgodila nesreča pri delu v podjetju v Krškem. Policisti PP Krško in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah sta 53-letni moški in 28-letni moški menjala filtre prezračevalnega sistema. Ko sta bila na hidravlični dvižni ploščadi na višini okoli 9,5 metra, je 34-letni moški, ki je upravljal mostno dvigalo, trčil v dvižno ploščad, ki se je prevrnila. 53-letnik je po padcu utrpel hude poškodbe in je v smrtni nevarnosti, huje je bil poškodovan tudi 28-letnik. O dogodku so bili obveščeni preiskovalna sodnica, okrožni državni tožilec in pristojni inšpektor za delo.

Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Moškemu zasegli pištolo

Policisti PP Trebnje so bili v noči na petek obveščeni o sumljivem moškem, ki naj bi na območju Trebnjega poskušal vstopiti v poslovne prostore. Takoj so se odzvali, sumljivo osebo izsledili in opravili identifikacijski postopek. Ugotovljeno je bilo, da gre za 39-letnega moškega z območja Novega mesta, katerega so že obravnavali zaradi premoženjskih protipravnih ravnanj. Med varnostnim pregledom so mu zasegli pištolo z nabojnikom in naboji. Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 39-letnika ustrezno ukrepali, sporočajo s PU.

Pijanega ustavili dvakrat v pol ure



Policisti PP Trebnje so med kontrolo prometa v Slovenski vasi včeraj nekaj po 11. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 59-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,44 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj prepovedi ni upošteval, saj so ga okoli 11.30 ponovno ustavili na območju Bistrice. Tokrat so mu nadaljevanje vožnje preprečili z zasegom vozila. O kršitvah cestno prometnih predpisov in neupoštevanju odredbe bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z 2,5 promila alkohola ''zgrešil'' mejni prehod

Okoli 13.30 so policisti na območju Nove vasi pri Mokricah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. 48-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus in ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 1,21 miligrama alkohola. Kršitelju, ki pri sebi ni imel ustreznih listin za vstop v Slovenijo in je državno mejo prestopil izven mejnega prehoda, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev predpisov Zakona o tujcih in Zakona o nadzoru državne meje so mu izdali plačilni nalog v višini 600 evrov. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Lažje poškodovana voznica

Policisti PP Novo mesto so bili nekaj po 18. uri obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila v jutranjih urah v Šmihelu. Za nesrečo je odgovoren 72-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 33-letni voznici osebnega avtomobila. Zoper povzročitelja bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

Med 9. 3. in 11. 3. je v Kotu pri Semiču nekdo skozi okno vlomil v počitniško hišo in ukradel živila, pijačo in sekiro. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 600 evrov.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je med 10. 3. in 11. 3. nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 700 evrov škode.

Tihotapca in migranti

Zaseženi golf 19-letnega Romuna (Foto: PP Črnomelj)

Policisti PP Črnomelj so včeraj nekaj po 14. uri na območju Črnomlja kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf romunskih registrskih oznak. 19-letni državljan Romunije je prevažal pet državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Okoli 19. ure so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW nemških registrskih oznak. 50-letni državljan Ukrajine je v vozilu prevažal dva državljana Sirije.

Državljanoma Romunije in Ukrajine so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

BMW z dvema Sircema je vozil Ukrajinec. (Foto: PPIU PU Nm)

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Slovenska vas, Bukošek, Rakovec, Loče, Rigonce) prijeli 24 državljanov Sirije, 14 Egipta, 12 Afganistana, devet Maroka, pet državljanov Rusije in Bangladeša, štiri državljane Indije, dva državljana Nigerije ter Iraka in državljana Šrilanke. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Paunoviči, Adlešiči, Žuniči) so prijeli 13 državljanov Sirije, devet Maroka in dva državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 250 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj hude telesne poškodbe, grožnje, nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

