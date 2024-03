FOTO: Avto na strehi in migranti v jaguarju

11.3.2024 | 13:30

25-letnik se je po cesti na Radni prevračal, ko je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom. (Foto: PGD Sevnica)

Jaguar, v katerem sta Romuna prevažala pet ilegalcev. (Foto: PPIU PU NM)

V soboto nekaj po 21. uri se je zgodila prometna nesreča na Radni pri Boštanju. Policisti so ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v nasip in se z vozilom prevrnil (s fotografijami smo o nesreči že poročali). Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, danes pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Policiste PP Dolenjske Toplice so včeraj nekaj po 18. uri obvestili o prometni nesreči v Dolenjem Polju. Tam je 83-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,23 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo izdali plačilni nalog.

Sevničani (na)pihali

Včeraj popoldne so policisti PP Sevnica skupaj s policisti PPP Novo mesto poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Med nadzorom so kontrolirali 76 voznikov in 47 voznikom odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom. Šest jih je vozilo pod vplivom alkohola. 57-letni kršitelj, ki so ga ustavili na območju Sevnice, je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola (1,7 g/kg). 47-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,53 miligrama alkohola (1,1 g/kg). Ustavili so tudi 38-letnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,27 miligrama alkohola in 24-letnika z 0,26 miligrama alkohola. Zoper kršitelje so policisti na sodišče naslovili obdolžilne predloge oziroma jim izdali plačilne naloge.

Vlomi in tatvine

V Bereči vasi je med 8. 3. in 9. 3. nekdo vlomil v skladiščne prostore prodajalne. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na soboto je v Spodnji Pohanci nekdo vlomil v avtomat in ukradel prehrambene izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za 1.200 evrov škode.

Na Uršnih selih je med 6. 3. in 9. 3. neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Sevnici je nekdo vlomil v avtomat in izmaknil sveže prehrambene izdelke in denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V okolici Sevnice je med 8. 3. in 10. 3. nekdo iz nedograjene počitniške hiše ukradel okoli 15 m2 keramičnih ploščic, fasadno mrežno in zaboj piva.

Včeraj med 9.30 in 12.30 je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na območju Tolstega vrha (PP Šentjernej) je med 3. 3. in 10. 3. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel prehrambene izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za 300 evrov škode.

V Podzemlju je v minuli noči nekdo vlomil v poslovne prostore prodajalne in ukradel tobačne izdelke. Po prvih ocenah je z vlomom in tatvino povzročil za okoli 2.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Tihotapca in migranti

V petek okoli 19. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Jaguar romunskih registrskih oznak. 24-letni državljan Romunije in 23-letna državljanka Romunije sta prevažala pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Romunoma so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 8. 3. in 11. 3. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Jereslavec, Mihalovec, Bukošek, Brežice, Jesenice na Dolenjskem) prijeli 53 državljanov Sirije, 49 Afganistana, 21 državljanov Maroka in Nepala, 18 Turčije, 17 Indije, 14 Rusije, 12 Bangladeša, pet Šrilanke, štiri državljane Somalije in Irana, tri Tunizije, dva iz Iraka in po enega državljana Burundija, Alžirije, Mongolije, Palestine in Egipta. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Preloka) so prijeli osem državljanov Maroka in štiri iz Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 8. 3. in 11. 3. posredovali v 188. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 549 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 21 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 47. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.