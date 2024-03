Z avtom v drevo in na bok

11.3.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Včeraj ob 17.58 je v naselju Dolenje Polje, občina Dolenjske Toplice, vozilo trčilo v drevo in se prevrnilo na bok. Gasilci GRC novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega voznika do reševalnega vozila ter pomagali avto vleki pri nalaganju vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Proti Črnomlju,

- od 8:00 do 10:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA, izvod 3. OMOTA DESNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 3. DOL.STRAŽA,

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE, TP HUDI VRH PRI ČRMOŠNJICAH, TP ŠENTJOŠT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2, izvod 4. KRO7 IN KRO8,

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI VIDEM, izvod 2. V HRIB VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mali Cirnik med 8:00 in 10:00, na območju TP Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje – Pod Žalostno goro, pa med 8:30 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na:

- ­področju Krško mesto na območju TP Dolga Raka, nizkonapetostno omrežje – Dobrava med 8:00 in 13:00 uro;

- področju Sevnica z okolico na območju TP Podgorje Golob, nizkonapetostno omrežje – Božič med 8:00 in 14:00 uro;

- področju Brežice z okolico na območju TP Slogonsko, nizkonapetostno omrežje – Smer Kapele, Zevnik in Radanovič med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Račja vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Župeča vas pa med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.