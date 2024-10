kronika

FOTO: Zapeljal v Savo in umrl

30.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 14.54 je v naselju Kompolje, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo v reko Savo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so s pomočjo čolna in potapljačev vozilo locirali, ga izvlekli, zavarovali, nudili pomoč pri odstranitvi in nudili pomoč pri prenosu voznika, ki je na kraju umrl.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Sevnica

Ni se odzival

Ob 21.50 se v naselju Jablanica, občina Sevnica, občan ni odzival na klice. Reševalcem NMP Sevnica je uspel odpreti vhodna stanovanjska vrata, tako da posredovanje gasilcev PGD Sevnica ni bilo potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN 1987, izvod 1. STARI LJUBEN;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS;

- od 11:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLNILNICA MAČKOVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE 1996.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA, izvod 1. GABRSKA GORA CERKNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABRDJE, izvod GRIČ.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - Področje Brežic z okolico med 13.30 in 16. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GG Maloprodaja - nizkonapetostno omrežje Poslovna zgradba SKB; na področju nadzorništva Krško mesto - Področje Krško mesto med 7. in 7.45 ter med 11.30 in 12. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Nova šola Videm ter med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vrbinska vas - nizkonapetostno omrežje Spodnji Stari grad levo.

