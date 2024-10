kronika

79-letni traktorist umrl po padcu s travnate terase

30.10.2024 | 10:30 | M. K.

Poročali smo že o včerajšnji popoldanski tragični nesreči traktorista. S PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da so bili brežiški policisti o nesreči pri delu v Brezovici na Bizeljskem obveščeni nekaj po 16. uri. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 79-letni moški s traktorjem peljal po travnati terasi. Ko je zapeljal na rob terase, se je traktor prevrnil, moški pa je padel in hudo poškodovan obležal. Reševalci so mu nudili pomoč in ga oživljali, vendar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti vse okoliščine še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, dodajajo na PU.

Črnomaljski policisti izsledili tatu v Lokvah

Policisti PP Črnomelj so bili obveščeni o tatvini na območju Semiča, kjer je storilec s kmetijskega traktorja ukradel akumulator. Med policijsko preiskavo so ugotovili, da je kaznivega dejanja tatvine osumljen moški iz Lokev. Ukraden akumulator so mu zasegli in ga vrnili oškodovancu. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pretepal partnerko, prepovedali so mu približevanje

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili sinoči okoli 21.30 obveščeni o nasilju v družini. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 27-letni nasilnež pretepal partnerko in jo poškodoval. Policisti so mu izrekli prepoved približevanja žrtvi, preiskovalni sodnik bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 27-letnega osumljenca bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Iztočili gorivo

Na območju Pesja je v noči na torek nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 100 litrov goriva.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Loče, Dobova, Obrežje, Slovenska vas, Kapele, Rigonce) včeraj prijeli 17 državljanov Bangladeša, 12 Afganistana, 11 Maroka, devet Indije, šest Turčije, pet Egipta, štiri Pakistana, tri državljane Sirije, Alžirije, Gvineje in Kube, dva državljana Iraka, državljana Haitija in Liberije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 77. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 261 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

