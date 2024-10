kronika

Smrt traktorista; zagorelo v industrijskem objektu

29.10.2024 | 18:20 | M. K.

Danes ob 16.11 se je v Brezovici na Bizeljskem, občina Brežice, občan pri spravilu lesa prevrnil s traktorjem. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Brežice so nudili prvo pomoč, vendar je moški umrl na kraju nesreče, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Zagorelo v industrijskem objektu

Ob 14.31 je v ulici Ob potoku v Novem mestu prišlo do požara v industrijskem objektu. Zagorelo je v sistemu za odsesavanje aluminijevih opilkov. Požar so začeli gasiti zaposleni delavci, dokončno pa so ga pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto. Gasilci so sistem pregledali s termovizijsko kamero in del poškodovanega odstranili, pomagali pri evakuaciji zaposlenih delavcev in proizvodne prostore prezračili. O požaru so obveščene pristojne službe.

