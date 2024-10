družabno

Nazdravili jeseni

30.10.2024 | 13:00 | Lidija Markelj

Jesen je v škocjanskih koncih letos dobro obrodila na poljih in v vinogradih. Tega so veseli tudi možakarji na fotografiji s kozarčki rujnega v rokah (od leve proti desni): župan škocjanske občine Jože Kapler, predsednik vinogradniškega društva Franci Matko, podpredsednik društva in skrbnik mobilnega hrama Marko Kirar ter član upravnega odbora vinogradniškega društva Dušan Mojstrovič. Ponosni so tudi na zadnje pridobitve v občini – od kulturnega centra sredi občinskega središča, ki ga domačini že radi polnijo ob različnih dogodkih, do novega romskega večnamenskega centra v Dobruški vasi, za katerega upajo, da bo pripomogel k čim večjemu obisku romskih otrok v vrtcu in kasneje v osnovni šoli.

