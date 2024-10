kronika

Policija opozarja na povečan promet in tatvine na domu

30.10.2024 | 08:30 | STA

Zaradi praznikov in šolskih počitnic na policiji vsem svetujejo previdnost v cestnem prometu. Pričakujejo namreč zgostitve in zastoje na vpadnicah do pokopališč in turističnih krajev. Policisti medtem vsem, ki med prazniki zapuščajo svoje domove, priporočajo, da vzpostavijo občutek, da je v hiši nekdo prisoten in tako odvrnejo tatove.

Med obiskom pokopališč v avtomobilih ne puščajte vrednejših predmetov. (Na sliki je novomeško pokopališče v Ločni; arhiv DL)

Na Generalni policijski upravi (GPU) pred prazničnimi dnevi voznikom svetujejo, da pred odhodom preverijo prevoznost cest in se na pot odpravijo pravočasno. Ob morebitnih zastojih prosijo za strpnost ter ohranjanje ustrezne varnostne razdalje.

Vsem, ki načrtujejo pot v sosednje države, svetujejo tudi, da pred odhodom preverijo stanje na mejnih prehodih in veljavnost svojih potovalnih dokumentov. Zaradi dogajanj v širši regiji in morebitnih varnostnih tveganj je namreč uveden začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, opozarjajo.

Opominjajo tudi, da med prazniki velja odredba o omejitvi prometa na cestah, zato bo v četrtek in v petek med 8. in 22. uro veljala prepoved prometa za tovorna vozila in skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kilogramov, traktorje, motokultivatorje, delovne stroje in vprežna vozila na cestah.

Policisti opozarjajo tudi, da se bliža vse bolj priljubljena noč čarovnic, kjer se veliko ljudi našemi v različne maske. Voznike opozarjajo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi mask, lasulj, kostumov in podobno. Vozniki lahko v nasprotnem primeru prejmejo globo, ki znaša 250 evrov in tri kazenske točke.

Vse, ki bodo 1. novembra obiskali pokopališča, medtem pozivajo, da pazijo na svoje predmete in tja v odprtih torbicah ali košarah ne nosijo denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov. Posebej opozarjajo, da vrednih predmetov ne puščajo v vozilih, da ti ne postanejo tarča tatov.

Tistim, ki med prazniki zapuščajo svoje domove, svetujejo, da svoje prostore in imetje ob odhodu ustrezno zavarujejo ter vzpostavijo občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Občane pozivajo, da vrednejše predmete pred odhodom shranijo v primerne sefe ali blagajne, tehnične, kot so monitorji, računalniki, projektorji in druge vrednejše predmete, pa poslikajo in označijo z individualnimi lastnostmi.

Na Policijski upravi Kranj svetujejo tudi zaščito nepremičnine z ograjo, senzorskimi lučmi ali alarmno napravo. Občane pozivajo, da so pozorni na neznane osebe in vozila, ki bi si ogledovale okolico in bi se lahko pripravljale na izvršitev kaznivega ravnanja. Ob daljši odsotnosti vse spodbujajo, da sosede, prijatelje ali sorodnike prosijo za redno praznjenje pošte iz nabiralnika.

Vsem, ki kljub samozaščitnim ukrepom postanejo žrtev kaznivega dejanja ali opazijo storilca, svetujejo, da o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali pokličejo na najbližjo policijsko postajo.

