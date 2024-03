Trimo prvi, Krka za velikimi tremi

10.3.2024 | 09:40

Fotografije so s sinočnje tekme v ŠD Marof. (Foto: Gašper Simonič)

V 19. krogu lige NLB so krkaši sinoči premagali ivanški Sviš, v petek je Dobova doma klonila proti Ribničanom, če v četrtek pa je Trimo zmago zabeležil v Škofji Loki.

Krka - Sviš Ivančna Gorica 30:21 (14:8)

Rokometaši Krke so premagali Sviš Ivančno Gorico s 30:21 (14:8).

* Dvorana Marof, gledalcev 206, sodnika: Satler in Pukšič.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško, Avsec 2, Majstorović 1, Muhič 1, Rašo 1, Vukić 6, Stanojević 3 (1), Rašo 1, Zajc 2, Nikolić 5, Lavrič, Kukman 4 (2), Matko 2, Horvat 2.

* Sviš: Pekeč, Glavan, Justin 4, Tekavčič, Stopar 4, Klemenčič 3, Omahen 1, Pirnat, Grum 3, Marojević, Bradač, Korošec, Kompare 1, Košir 5 (4), Erčulj, Vidmar.

* Sedemmetrovke: Krka 4 (3), Sviš 5 (4).

* Izključitve: Krka 12, Sviš 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Četrtouvrščena Krka je v boju z devetouvrščenim Svišem dokazala, da je boljša ekipa. Krka, ki na lestvici zaostaja le za "velikimi" Trebnjem, Gorenjem in Celjem, je vodila praktično od začetka do konca tekme, tako da je bilo vprašanje o zmagovalcu rešeno relativno hitro.

Novomeščani so hitro pokazali svoje namere po zmagi, odločno so začeli in povedli s 6:2, Jernej Avsec pa je v 18. minuti zadel že za 10:4. Z dobro igro so domači še povečali naskok, ta je v 24. minuti po golu Marka Nikolića znašal še velikih osem golov.

V drugi del je Krka nesla šest golov razlike, tudi po nekaj izključitvah pa so se gosti, ki jih vodi Aleksander Polak, približali na štiri zadetke, bližje pa ni šlo.

Gostitelji so znali pravočasno zatreti vsakršen poskus približevanja in relativno varno jadrali proti mirnemu koncu tekme na prednosti petih ali šestih golov.

Vojislav Vukić je bil s šestimi goli najboljši strelec domačih, Domen Košir pa s petimi gostov.

Krka bo v 20. krogu čez 14 dni gostovala pri Ljubljani, Sviš pa bo gostil Škofjeločane.

Dobova - Riko Ribnica 26:35 (12:17)

Rokometaši Dobove so izgubili proti Riku Ribnici s 26:35 (12:17).

* Športna dvorana, gledalcev 117, sodnika: Mar. in Mat. Pirc.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban 3, Fabek, Gerjovič, Stunković, Romih 1, Pintar 6, Maslovar 1, Rantah 7 (3), Mladkovič, Ferenčak 3, Kozolić 3, Baznik, Maček 1, Mataić 1.

* Ribnica: Dobaj 1, Pogorelec, Planinšek, Mihelič, Žagar 4, Ljevar 7, Pirnat, Begić Zbačnik 3, Skol 1, Cimerman 8, Đekić 2, Knavs 4, Zakrajšek, Nosan 1, Hrastnik 4 (1).

* Sedemmetrovke: Dobova 3 (3), Ribnica 3 (1).

* Izključitve: Dobova 10, Ribnica 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Sedmouvrščena Ribnica je gostovala v Dobovi pri zadnjeuvrščeni ekipi lige. Favoriti so že v prvem polčasu pokazali dovolj, da so vpisali 20. točko, medtem ko so Dobovčani ostali pri šestih.

Ribničani so hitro prevzeli pobudo in povedli za tri gole, že v 16. minuti je Brin Cimerman zadel za 10:5. Uroš Knavs je malce pozneje še povišal naskok in nakazal, da se bo tekma odvila bolj ali manj po pričakovanjih. Cimerman je v 19. minuti poskrbel že za sedem golov prednosti, na glavni odmor pa so Ribničani nesli pet golov naskoka.

Rok Skol je v 33. minuti poskrbel za do takrat največjo prednost osmih golov, Jaka Đekić je v 52. minuti le potrdil zmago Ribnice, ko je zadel za 33:24.

Nik Rantah je bil s sedmimi goli najuspešnejši pri domači ekipi, Cimerman jih je pri gostih dosegel osem.

Dobova bo v 20. krogu 23. marca gostovala v Celju, Ribnica pa bo gostila Slovenj Gradec.

Izidi, 19. krog:

- četrtek, 7. marec:

Urbanscape Loka - Trimo Trebnje 23:30 (10:15)

- petek, 8. marec:

Dobova - Riko Ribnica 26:35 (12:17)

- sobota, 9. marec:

Slovenj Gradec - Ljubljana 33:26 (20:12)

Krka - Sviš Ivančna Gorica 30:21 (14:8)

LL Grosist Slovan - Škofljica 31:25 (14:13)

Jeruzalem Ormož - Koper 28:26 (14:13)

- nedelja, 10. marec:

17.15 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 19 16 1 2 614:482 33

2. Gorenje Velenje 17 13 3 1 524:427 29

3. Celje Pivovarna Laško 18 14 1 3 597:511 29

4. Krka 19 10 4 5 554:491 24

5. Jeruzalem Ormož 19 10 3 6 511:504 23

6. Koper 19 11 0 8 550:520 22

7. Riko Ribnica 19 9 2 8 619:592 20

8. Slovenj Gradec 19 9 2 8 549:554 20

9. Sviš Ivančna Gorica 19 6 2 11 538:574 14

10. LL Grosist Slovan 19 6 1 12 516:545 13

11. Urbanscape Loka 19 5 2 12 524:584 12

12. Škofljica 19 5 1 13 503:578 11

13. Ljubljana 18 3 0 15 496:595 6

14. Dobova 19 3 0 16 474:612 6

STA; M. K.