Trimo z novo zmago v lovu na naslov državnega prvaka

8.3.2024 | 08:30

Foto: RD Urbanscape Loka

Škofja Loka - Rokometaši Trima so v 19. krogu lige NLB na gostovanju premagali Urbanscape Loko.

* Dvorana Poden, gledalcev 100, sodnika: I. Ivančič, D. Ivančič.

* Urbanscape Loka: Stanojlović, Juričan, Soršak 11 (1), Rudić, Latković 1, Mali, Strehar, Peternel, A. Jesenko 1 (1), Batagelj 2, Stopar 4, Lokar, M. Jesenko 2 (1), Šilc, Jurična, Bulovič 1, Atanasov 1.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Slatinek Jovičič 2, Višček 1, Bulzamini 4 (1), Didovič 2, Jurečič 8 (3), Kotar, Udovič 3, Grmšek 1, Grbić 1, Cingesar 2, Nešić, Krešić 4, Ćorsović, Herceg.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 6 (3), Trimo Trebnje 5 (4).

* Izključitve: Urbanscape Loka 8 minut, Trimo Trebnje /.

* Rdeči karton: /.

Vodilna ekipa lige iz Trebnjega je tudi v Škofji Loki potrdila, da se spogleduje z naslovom državnega prvaka. Trebanjci imajo na vrhu lestvice 33 točk, z dvema tekmama manj za štiri točke zaostajajo Velenjčani, Celjani, ki imajo tekmo manj, pa so tako kot Gorenje pri 29 točkah.

Gorenjci so se dobro upirali v prvi polovici prvega polčasa do zaostanka 7:8, nato pa so varovanci Uroša Zormana za prvo občutno prednost zadeli trikrat zaporedoma, že v 22. minuti pa vodili s petimi goli prednosti.

V drugem polčasu so Gorenjci na plečih dobre obrambe še enkrat zagrozili in se približali na 18:20. V slogu velikih ekip pa so Trebanjci potrdili svojo kakovost, zaigrali v višji prestavi in si z delnim izidom 6:2 priigrali mirno končnico. Prav na koncu je bila razlika največja.

V domačem dresu je vnovič izstopal Jaka Soršak s kar 11 goli, za zmagovalce jih je osem dosegel Jan Jurečič.

V 20. krogu bodo v Trebnjem gostovali rokometaši Slovana, ekipa iz Škofje Loke pa bo nove prvenstvene točke skušala osvojiti v Ivančni gorici.

* Izid, 19. krog:

Urbanscape Loka - Trimo Trebnje 23:30 (10:15)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 19 16 1 2 614:482 33

2. Gorenje Velenje 17 13 3 1 524:427 29

3. Celje Pivovarna Laško 18 14 1 3 597:511 29

4. Krka 18 9 4 5 524:470 22

5. Koper 18 11 0 7 524:492 22

6. Jeruzalem Ormož 18 9 3 6 483:478 21

7. Riko Ribnica 18 8 2 8 584:564 18

8. Slovenj Gradec 18 8 2 8 516:528 18

9. Sviš Ivančna Gorica 18 6 2 10 517:544 14

10. Urbanscape Loka 19 5 2 12 524:584 12

11. LL Grosist Slovan 18 5 1 12 485:520 11

12. Škofljica 18 5 1 12 478:547 11

13. Ljubljana 17 3 0 14 470:565 6

14. Dobova 18 3 0 15 448:577 6

STA; M. K.