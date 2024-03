Nogometni posavski derbi: Krčani proti Brežičanom

7.3.2024 | 11:30

Foto: Nogometni Klub Krško Posavje

Krško - Po zimskem premoru se nogomet vrača na zelenice po Sloveniji, in s tem tudi dvoboji tretjeligaških moštev. V Posavju se veselijo lokalnega nogometnega derbija, ki bo uvodna tekma v pomladanski del prvenstva. Na stadion Matije Gubca prihajajo sosedje iz Brežic, in sicer v petek, 8. marca, ob 18. uri. Ob dnevu žena bo vstop na tekmo za ženske brezplačen.

Srečanje dveh ekip, ki se borita za vrh tretje lige vzhod, bo potekalo pod reflektorji. Obisk Nuklearcev in drugih navijačev nogometa iz Brežic bo zagotovil posebno vzdušje, napovedujejo v Nogometnem Klubu Krško Posavje

Krška ekipa je v prestopnem roku doživela nekaj sprememb. Klub je zapustilo pet nogometašev: Luka Lazanski, Raeece Abdul Ellington, Benjamin Dalipi, Anis Miskić in Žan Šmid. Vanj pa so pripeljali Davida Kovačiča, Nikija Radoviča, Lana Lekšeta, Jakoba Črpiča in Šimuna Šintića.

Pred prvo tekmo so gostitelji optimistični in verjamejo, da so na vseh področjih članske ekipe naredili korak v pravo smer. Še posebej so, kot sporočajo, prepričani v kakovost kadra, ki so ga pridobili, in verjamejo, da so krški nogometaši sposobni igrati v drugi slovenski ligi.

M. K.