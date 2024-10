šport

Košarkarji Krke nadaljujejo zmagoviti niz

31.10.2024 | 08:30 | STA

Foto: KK Krka/Drago Perko

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v šestem krogu lige OTP banka premagali Zlatorog Thermano Laško s 95:74 (26:18, 47:40, 69:55).

* ŠD Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Mohorič, Javor in Škrbec.

* Krka: Persons 13 (1:2), Špan 11 (2:2), Cerkvenik 11 (1:4), Skeens 12 (0:1), Čebašek 4, Mirtič 12 (2:5), Bačvić 4, Garcia Antonell 19 (4:4), Jurković 3, Smrekar 6 (2:2).

* Zlatorog Thermana: Pirš 3 (1:2), Bobnar 5 (0:1), Lee 13 (1:1), Walker 16, Tratar 8 (0:1), Zulić 7 (1:1), Urbanija 17 (3:3), Horvat 5.

* Prosti meti: Krka 12:20, Zlatorog Thermana 6:9.

* Met za tri točke: Krka 9:21 (Špan 3, Garcia Antonell 3, Cerkvenik 2, Jurković), Zlatorog Thermana 19:25 (Urbanija 4, Walker 2, Zulić 2, Bobnar, Horvat)

* Osebne napake: Krka 15, Zlatorog Thermana 17.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so po uvodnem debaklu v Podčetrtku v domačem prvenstvu zabeležili še peto zaporedno zmago in so tako vsaj za kratek čas sami na vrhu prvenstvene razpredelnice z izkupičkom 5-1. Štiri zmage imata ob tekmi manj Kansai Helios Domžale in Terme Olimia Podčetrtek.

Laščani so povsem obratno zakorakali v novo sezono, po uvodni zmagi so zdaj nanizali pet zaporednih porazov in ostajajo pri dnu lestvice. Eno zmago imata ob Laškem še ekipi LTH Castingsa in kranjskega Triglava.

Novomeščani so tekmo odprli zelo odločno in hitro povedli že s kar 14:0. Skozi obračun je Krka večkrat imela lepo prednost, ki jo je nekajkrat tudi zapravila. Še v prvi četrtini je vodila za +15 (17:2), a so se gostje z lepim nizom košev približali na 12:17.

Prednost osmih točk se je v uvodu druge četrtine hitro povišala na +14 (32:18), po vnovičnem mrku domačih pa so se Laščani približali na vsega štiri točke (28:32). Ob polčasu so Novomeščani vodili za sedem, po glavnem odmoru pa je sredi tretje četrtine prednost Krke znova narasla na +15 pri 65:50 in tokrat gostitelji tekmecu le niso pustili vrnitve. V sklepno četrtino so odnesli lepo zalogo prednosti, 14 točk.

To pa je bila dovolj velika zaloga, da je Krka dvoboj varno pripeljala do konca, Laščani so zmogli še priti do -7 (67:74), do zadnjega zvoka sirene pa so domači razliko povišali tudi na +21.

Pri Krki je Marc Garcia Antonell dosegel 19 točk, 13 točk ob sedmih podajah je vpisal Tayler Persons, Tibor Mirtić in Brady Skeens pa sta prispevala po 12 točk. Pri gostih je bil s 17 točkami najboljši Nik Urbanija, 16 jih je ob sedmih skokih dodal Alonzo Walker, 13 pa Vincent Lee.

Novomeščani bodo v prihodnjem krogu gostovali v Škofji Loki pri LTH Castingsu.

* Izidi, 6. krog:

- sreda, 30. oktober:

Krka - Zlatorog Thermana Laško 95:74 (26:18, 47:40, 69:55)

- sobota, 2. november:

13.00 Kansai Helios Domžale - Ilirija

18.00 ECE Triglav Kranj - LTH Castings

19.00 Šentjur - GGD Šenčur

- ponedeljek, 4. november:

17.30 Terme Olimia Podčetrtek - Rogaška

* Lestvica:

1. Krka 6 5 1 523:416 11

2. Kansai Helios 5 4 1 369:323 9

3. Terme Olimia Podčetrtek 5 4 1 393:370 9

4. Ilirija 5 3 2 410:385 8

5. Šentjur 5 3 2 350:389 8

6. Rogaška 5 2 3 373:373 7

7. GGD Šenčur 5 2 3 375:391 7

8. Zlatorog Thermana Laško 6 1 5 446:513 7

9. LTH Castings 5 1 4 359:376 6

10. ECE Triglav Kranj 5 1 4 324:386 6

