Planinšek v zadnjih sekundah odločil tekmo v Ormožu

31.10.2024 | 08:00 | STA/RZS

Ormož - S sredino tekmo v Ormožu se je zaključil 9. krog Lige NLB. Tesen dvoboj je pripadel ribniškemu Riku, ki je bil boljši s 26:25.

Foto: FB RD Riko Ribnica

Krog se je sicer začel že sredi prejšnjega tedna, ko je moštvo Celja Pivovarne Laško gostovalo v Ljubljani na Kodeljevem in še naprej ostaja edino neporaženo med slovensko klubsko elito. Dvoboj z LL Grosistom Slovanom se je zaključil pri rezultatu 23:23. Razburljivo je bilo tudi na dolenjskem derbiju, Trimo Trebnje in Krka sta se razšla z izidom 25:25.

V soboto je presenečenje pripravila zasedba Misterala Krškega, ki se je z zmago dvignila z dna lestvice Lige NLB. V domači dvorani je gostila Urbanscape Loko in jo z boljšim drugim polčasom ugnala z 31:26. Isti dan so se zmage po dramatični končnici veselili Slovenjgradčani (31:30 proti Kopru), Gorenje Velenje pa je zmagalo v Stični (28:24).



LIGA NLB, 9. KROG

Sreda, 30. oktober:

RK JERUZALEM ORMOŽ : RD RIKO RIBNICA 25:26 (13:13)

Lukman 7, Mlač Černe in Sok po 5; Planinšek 8, Nosan 5 (1).

STATISTIKA

Igralec tekme: Nejc Planinšek (RD Riko Ribnica)

Ormožani, ki imajo v domačem prvenstvu odigrano tekmo manj, so v prejšnjem dvoboju premagali Krško in prekinili niz treh porazov. Minuli vikend pa so v evropskem pokalu premagali tudi Borac in se uvrstili v tretji krog, kjer jih sredi novembra čaka estonska Mistra.

Ribničani so v svoji zadnji tekmi prav tako ugnali novince iz Krškega in prekinili niz štirih zaporednih porazov. Po tokratni drugi zaporedni ter tretji v sezoni pa so na sedmem mestu lestvice zdaj prehiteli Ormožane in imajo točko več.

V prvem polčasu dvoboja sta bili ekipi povsem izenačeni. Dolgo sta si izmenjavali zadetke, nobena izmed ekip pa ni prišla do večje prednosti. Ormožani so se nekajkrat odmaknili na dve točki prednosti, še največ so vodili za +3 (11:8, 12:9), a se je Ribnica do velikega odmora vrnila.

V drugem delu so gostje hitro pobegnili na tri gole prednosti, a so se po desetih minutah nadaljevanja domačini vrnili. Sledil je izenačen obračun, v zadnjih desetih minutah pa so bili znova bolj zbrani Ribničani, ki so spet povedli za tri gole in vodstvo, sicer s precej težavami, saj so Ormožani v zadnji minuti še izenačili, zadržali do konca.

Za Ribnico je Nejc Planinšek dosegel osem golov, pet jih je dodal Blaž Nosan. Pri Ormožu pa je bil s sedmimi najuspešnejši Jure Lukman, po pet sta jih prispevala Jan Mlač Černe in Tadej Sok.

V naslednjem krogu bo ormoška zasedba gostovali pri Urbanscape Loki, ekipa iz Ribnice pa pri velenjskem Gorenju. Obe tekmi bosta že v soboto.

IZJAVI PO TEKMI:

Tadej Sok, igralec RK Jeruzalem Ormož: "Žal mi je vsega skupaj, ekipe, gledalcev, da nam na koncu ni uspelo. Če pogledamo koliko nas je na koncu ostalo, imamo veliki problem. Že na začetku smo ostali brez dveh levih zunanjih, Denisa Škrinjara in Aljoše Munde. Borili se do konca. Žal na koncu zapravili kakšno žogo preveč. Zadnjo obrambo smo slabo odigrali, vsepovsod smo bili, edino tam ne, kjer bi morali biti. Škoda, škoda. Točka bi nam veliko pomenila, glede na to koliko nas je na koncu ostalo na igrišču in na klopi. Do sobote se je treba zakrpati in iti naprej."

Nejc Planinšek, igralec RD Riko Ribnica: "Igra je bila dinamična, čvrsto smo igrali na obeh straneh, tekma se je odločala do zadnjih sekund. Bilo je zanimivo za gledalce in nas igralce. Ormožani so 15 sekund pred koncem izenačili, mi smo se zagnali v zadnji napad in prišli do priložnosti, ki smo jo izkoristili. Vprašanje zmagovalca bi lahko rešili tudi že prej, vendar smo pri treh zadetkih prednosti naredili nekaj nepotrebnih napak, ki si jih več ne smemo privoščiti."

Sreda, 23. oktober:

RD LL GROSIST SLOVAN : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 23:23 (13:9)

RK TRIMO TREBNJE : MRK KRKA 25:25 (12:11)

Sobota, 26. oktober:

RK MISTERAL KRŠKO : RD URBANSCAPE LOKA 31:26 (16:17)

RK SLOVENJ GRADEC : RD KOPER 31:30 (14:14)

RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA : RK GORENJE VELENJE 24:28 (15:16)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 9 7 2 0 284:247 16

2. LL Grosist Slovan 9 7 1 1 262:231 15

3. Trimo Trebnje 9 5 2 2 251:234 12

4. Gorenje Velenje 8 5 1 2 221:211 11

5. Slovenj Gradec 9 5 1 3 256:260 11

6. Krka 8 4 1 3 229:209 9

7. Riko Ribnica 9 3 1 5 267:272 7

8. Jeruzalem Ormož 8 3 0 5 225:233 6

9. Urbanscape Loka 9 1 4 4 225:240 6

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 9 2 1 6 234:254 5

11. Misteral Krško 9 2 0 7 244:277 4

12. Koper 8 1 0 7 210:240 2

