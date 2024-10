šport

Misteral Krško zaustavil Škofjeločane

27.10.2024 | 09:00 | STA/RZS

Sobota je prinesla tri tekme 9. kroga Lige NLB. Presenečenje je pripravila zasedba Misteral Krškega, ki se je z zmago dvignila z dna lestvice Lige NLB.

Foto: FB RD Urbanscape Loka

Posavci so v domači dvorani gostili Urbanscape Loko in jo z boljšim drugim polčasom ugnali z 31:26. Isti dan so se zmage po dramatični končnici veselili Slovenjgradčani (31:30 proti Kopru), Gorenje Velenje pa je zmagalo v Stični (28:24).

Že v sredo je moštvo Celja Pivovarne Laško gostovalo v Ljubljani na Kodeljevem in še naprej ostaja edino neporaženo med slovensko klubsko elito. Dvoboj z LL Grosistom Slovanom se je zaključil pri rezultatu 23:23. Razburljivo je bilo tudi na dolenjskem derbiju, Trimo Trebnje in Krka sta se razšla z izidom 25:25.

Zadnja tekma 9. kroga bo na sporedu prihodnjo sredo. Na predzadnji oktobrski dan se bosta ob 19.00 pomerila Jeruzalem Ormož in Riko Ribnica.



LIGA NLB, 9. KROG

Sobota, 26. oktober:

RK MISTERAL KRŠKO : RD URBANSCAPE LOKA 31:26 (16:17)

Hočevar (1) in Yankovskyy (4) po 8; Ribič 6, A. Jesenko 5 (2).

STATISTIKA

Igralec tekme: Luka Zupančič (RK Misteral Krško)

Povratniki na prvoligaško sceno iz Posavja so osvojili drugi par točk v Ligi NLB. Po zmagi nad tekmeci iz Ivančne Gorice v drugem krogu so ugnali še Škofjeločane, ki so v Krškem doživeli četrti poraz.

V 37. minuti je bilo 20:20, nato pa so izbranci domačega trenerja Aleša Sirka naredili delni izid 4:0 in v 43. minuti povedli s 24:20.

V prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili. Po srčni in bojeviti predstavi so strli odpor Škofjeločanov, ki so v tej sezoni - predvsem to velja na domačem igrišču - znali presenetiti, med drugim so odščipnili točki zadnjim prvakom iz Velenja in podprvakom iz Trebnjega.

V domači zasedbi sta v napadu blestela Jan Hočevar in Andrej Jankovskij, ki sta dosegla po osem golov, v vratih pa Luka Zupančič, ki je zaustavil kar 17 strelov. Marko Ribić je za gostujočo dosegel šest, Aljaž Jesenko pa pet zadetkov.

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, in sicer 2. novembra.

IZJAVI PO TEKMI:

Andrej Yankovskyy, igralec RK Misteral Krško: "Tekma, ki je za nami, je bila izjemno zahtevna. Dosledno smo upoštevali vse predhodne dogovore in strategije, kar se je na koncu izkazalo za ključno pri ohranjanju dveh točk na domačem terenu. Ti točki sta za nas izjemnega pomena. Tekmec je predstavljal resen izziv, kar je dodatno poudarilo našo zmožnost prilagajanja in borbenost na igrišču. Zahvaljujemo se tudi vsem navijačem za glasno podporo v domači dvorani."

Marko Ribić, igralec RD Urbanscape Loka: "Za nami je težko gostovanje v Krškem. Mislim, da je bila tekma precej napeta, naredili smo kar nekaj napak. Izključitve so nas stale dveh točk, tako da se domov odpravljamo praznih rok. Ekipi Krškega bi čestital za zmago."

RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA : RK GORENJE VELENJE 24:28 (15:16)

Klemenčič 8 (3), Korošec in Justin (2) po 4; Pipp 7, Velić 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tilen Sokolič (RK Gorenje Velenje)

Velenjska zasedba je po torkovem bolečem porazu proti švicarskemu Kriensu iz Luzerna tokrat v Stični tesno premagala ekipo iz Ivančne Gorice. Po peti zmagi se je - ob tekmi manj - povzpela na četrto mesto, za vodilnim Celjem Pivovarno Laško zaostaja pet, za drugouvrščenim LL Grosist Slovanom štiri, za tretjeuvrščenim Trimom iz Trebnjega pa eno točko.

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića na Dolenjskem niso blesteli, a so na koncu le unovčili širši in kakovostnejši igralski kader. V drugi polovici tekme so bili vseskozi v prednosti, po nekajkratnem vodstvu štirih golov (20:16, 21:17, 24:20 in 26:22) pa so se jim gostitelji približevali na dva gola zaostanka. Nazadnje v 59. minuti (24:26), zmago rokometašev iz Šaleške doline pa sta v zadnji minuti z goloma potrdila Goti Maričić in Teo Jezernik.

Pri gostih sta bila najbolj učinkovita Urban Pipp s sedmimi in Tarik Velić s šestimi goli, Luka Klemenčič pa je za gostitelje dosegel osem zadetkov.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostila Slovenj Gradec (31. oktober), velenjska pa Riko Ribnico (2. november).

IZJAVI PO TEKMI:

Matic Ravnikar, igralec RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica: "Za nami je težka tekma. Vedeli smo, da je Velenje ena boljših ekip v ligi. Dobro smo odprli tekmo. Na začetku drugega polčasa smo malo zastali. Pokazala se je izkušenost Velenjčanov. To je to. Naredila se je razlika, ki je do konca srečanja nismo več ujeli. Z glavami smo že pri četrtku, ko sledi nova tekma."

Zoran Jovičič, trener RK Gorenje Velenje: "Za nas v slovenski ligi zagotovo ni lahkih tekmecev. Zavedali smo se, da SVIŠ doma igra zelo dobro, tako da smo pričakovali tako težko tekmo. V tem našem ritmu torek sobota, je vsaka tekma težka, ampak mislim, da smo na koncu prigarali to zmago. Čestitam SVIŠ-u, v nadaljevanju mu želim vse najlepše in da zmaga čim več tekem."

Sreda, 30. oktober, ob 19.00:

RK JERUZALEM ORMOŽ : RD RIKO RIBNICA (prenos na YouTube kanalu RZS TV)

Sreda, 23. oktober:

RD LL GROSIST SLOVAN : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 23:23 (13:9)

RK TRIMO TREBNJE : MRK KRKA 25:25 (12:11)

Izidi, 9. krog:

- sreda, 23. oktober:

LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško 23:23 (13:9)

Trimo Trebnje - Krka 25:25 (12:11)

- sobota, 24. oktober:

Misteral Krško - Urbanscape Loka 31:26 (16:17)

Slovenj Gradec - Koper 31:30 (14:14)

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 24:28 (15:16)

- sreda, 30. oktober:

19.00 Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 9 7 2 0 284:247 16

2. LL Grosist Slovan 9 7 1 1 262:231 15

3. Trimo Trebnje 9 5 2 2 251:234 12

4. Gorenje Velenje 8 5 1 2 221:211 11

5. Slovenj Gradec 9 5 1 3 256:260 11

6. Krka 8 4 1 3 229:209 9

7. Jeruzalem Ormož 7 3 0 4 200:207 6

8. Urbanscape Loka 9 1 4 4 225:240 6

9. Riko Ribnica 8 2 1 5 241:247 5

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 9 2 1 6 234:254 5

11. Misteral Krško 9 2 0 7 244:277 4

12. Koper 8 1 0 7 210:240 2

‹ nazaj