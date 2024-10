družabno

V Kostanjevici nova zdravnica

28.10.2024 | 18:30 | Renata Mikec

Foto: S. B.

Na Zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki so se razveselili nove zdravnice. Svojo ambulanto, ki pod okriljem Zdravstvenega doma Krško deluje v pritličju, ima Alenka Tomas (na fotografiji desno), pri delu pa ji pomaga medicinska sestra Bernarda Horvatiček (levo). Alenka je specialistka družinske medicine, ki se je kmalu po končani fakulteti zaposlila na internem oddelku brežiške bolnišnice, nato v Zdravstvenem domu Brežice, pred prihodom v Kostanjevico pa je kot zdravnica delala v Termah Čatež. Otroštvo je preživljala v Zrečah pod Roglo, zato ji je smučanje položeno v zibko. Rada tudi jadra in obožuje Dalmacijo, od koder prihaja njen mož, s katerim imata dve hčerki. Želi si, da bi se njeni pacienti počutili varne in dobro oskrbljene, saj si za njih vedno vzame čas, predvsem pa, da bi zgradili trdno medsebojno zaupanje. V prostem času rada tudi veliko bere, njena najljubša knjiga pa je Ti povem zgodbo pisatelja in psihoterapevta Jorgeja Bucaya. Pesem, ki ji vedno vzbudi posebne občutke, pa je »himna« Oliverja Dragojevića Vjeruj u ljubav.

‹ nazaj