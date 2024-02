Pokojnine bodo višje še za 0,6 odstotka

19.2.2024 | 13:45

Simbolna slika (Foto: arhiv; P. Lavre)

Pokojnine, ki bodo nakazane konec februarja, bodo še za 0,6 odstotka višje, je danes odločil svet pokojninskega zavoda. Redna februarska uskladitev glede na rast plač in povprečno letno inflacijo lani sicer od 1. januarja znaša 8,8 odstotka, a ker je bila delna redna uskladitev v višini 8,2 odstotka že januarja, bo ta mesec izplačana le razlika.

Januarsko izplačilo je bilo izvedeno v skladu s proračunskimi dokumenti, medtem ko redno uskladitev v februarju izračunajo po sistemskem pokojninskem zakonu. Ta določa, da je treba upoštevati 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Povprečna plača za leto 2023 je bila od plače za leto 2022 nominalno v bruto znesku višja za 9,7 odstotka, povprečna letna inflacija v letu 2023 pa je dosegla 7,4 odstotka, je na današnji seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dejal generalni direktor zavoda Marijan Papež.

Na letni ravni uskladitev v višini 8,8 odstotka od 1. januarja po njegovih besedah pomeni, da bo treba v ta namen nakazati sredstva v višini 603 milijone evrov.

Najnižja pokojnina v skladu z današnjim sklepom sveta od 1. januarja znaša 337,40 evra, zagotovljena pokojnina, ki je najnižji znesek za upokojence s polno delovno dobo, 748,27 evra, zagotovljena vdovska pokojnina največ 748,27 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 468,93 evra.

Pokojninska reforma

Sicer pa na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo novo pokojninsko reformo, za katero napovedujejo, da bo v DZ sprejeta konec letošnjega leta. Izhodišča za pokojninsko reformo zdaj usklajujejo v koaliciji in na ravni vlade, vlada pa naj bi jih predvidoma potrdila v začetku marca, so danes napovedali na ministrstvu.

Izhodišča, ki jih je pripravilo ministrstvo, ne predvidevajo sprememb pri pogoju za starostno upokojitev, po katerem je treba imeti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za kasnejši odhod iz zaposlitve pa so predlagani mehki ukrepi.

STA; M. K.