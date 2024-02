FOTO: Zagorela drvarnica

12.2.2024 | 18:20

Včeraj je zagorelo v drvarnici. (Fotografiji: PGD Hrib)

Včeraj ob 15.58 je v naselju Retje, občina Loški Potok, gorela drvarnica. Požar so pogasili gasilci PGD Hrib in Retje. Zakaj je zagorelo, pa pove opozorilo gasilcev PGD Hrib, ki so ob poročilu o posredovanju zapisali: ''Ob tem vas želimo opozoriti, da pepel, ki ostaja pri gorenju peči na trda goriva, ne odlagate v zaprte prostore ali v bližino vnetljivih snovi.''

Razmastili madež

Danes ob 12.08 so v bližini ulice Na žago v Straži gasilci GRC Novo mesto ponovno posredovali na kraju dogodka, kjer je bil, kot smo poročali, na gladini reke Krke manjši madež neznane snovi. Gasilci so razlite tekočine ponovno razmastili in zamenjali pivnike.

Odprli vrata

Ob 9.43 so na Narplu v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.

M. K.