FOTO: Kaj je plavalo na gladini?

12.2.2024 | 07:00

Straški gasilci so sanirali madež na vodi. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Dolenja Straža)

Sinočnja nesreča na Spodnjem Pijavškem (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 15.24 so v bližini ulice Na žago v Straži opazili oljni madež na pritoku reke Krke. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Straža so na kraju ugotovili, da je na gladini vode manjši madež neznane snovi. Madež so razmastili in postavili pivnike. Na kraju dogodka so bili prisotni tudi policisti.

S ceste

Ob 19.55 je v naselju Spodnje Pijavško, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Krško so udeleženca v nesreči oskrbeli na kraju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER, na izvodu LOKVE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS, na izvodu FINKI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 1955.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE, izvod 1. BORIČEVO-POZOR ELEKTRARNA;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS, izvod 2. NOVO NASELJE-POT NA GORJANCE;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER, izvod 2. POTOČNA VAS, 3. ROMI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog):

- na območju TP Apnenik, nizkonapetostno omrežje – Apnenik med 8:30 in 13:30;

- na območju TP Gaberje Zabukovje, nizkonapetostno omrežje – Košučje med 8:00 in 11:00;

- na območju TP Bitna vas, nizkonapetostno omrežje – Bitna vas pa med 8:30 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Okljukova gora, nizkonapetostno omrežje – Smer Sromlje med 8:30 in 12:00 uro in na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Podboršt, nizkonapetostno omrežje – Pasjek na hribu med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.

Galerija



















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni miha ah Tončka je krofe pekla pol je pa olje v potok zlila.. kaj pa če s starim skurjenim oljem, ni neke panike Preglej samo prijavljene komentatorje