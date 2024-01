Košarkarji Krke po zmagi nad Mornarjem lažje dihajo

28.1.2024 | 08:50

Jurij Macura je bil z 18 točkami najboljši strelec Krke.

Trener Gašper Okorn je dobro pripravil svoje varovance na zelo pomembno tekmo v boju za obstanek v ligi ABA.

Veselje novomeških navijačev po četrti zmagi Krke v regionalnem tekmovanju.

Novo mesto - Novomeški košarkarji so včeraj doma z zbrano igro v zadnji četrtini naredili odločilen korak k zelo pomembni zmagi z 79:72 nad Mornarjem, neposrednim tekmecem za obstanek v ligi ABA. Krka ima zdaj tekmo prednosti, obenem so Črnogorce v dvorani Leona Štuklja premagali z višjo razliko, kot so izgubili v Baru, ko je bilo 83:86.

Dolenjci so se dobro zavedali, kakšen pomen ima sinočnja tekma, ki so jo dobro odprli. Prvo četrtino so dobili z 21:15, v nadaljevanju pa je Mornar prevzel pobudo in v 16. minuti povedel za dve točki. Izenačeno je bilo vse do odmora, na katerega so domači odšli z minimalno prednostjo 38:37.

V drugem polčasu je bila slika na igrišču zelo podobna, ekipi sta bili vseskozi z ramo ob rami. Mornar je na koncu tretje četrtine s trojko Nemanje Vranješa povedel z 59:56, vendar so Novomeščani nato hitro izenačili. Nazadnje je bil izid poravnan pet minut pred koncem, ko je bilo 67:67. Krkaši so prelomne trenutke odigrali zbrano in bili odločeni, da zmaga ostane v Novem mestu. Miha Škedelj s polaganjem in Jairus Hamilton s trojko sta Krko popeljala v vodstvo z 72:67. Uroš Luković je na drugi strani z zadetima prostima metoma približal Mornar, Cerkvenik pa je po treh Krkinih skokih v napadu znova domače popeljal do petih točk prednosti. Tavian Dunn-Martin je minuto pred koncem znižal zaostanek gostov na 71:74, zmago Krke pa je najprej s svojo edino trojko na tekmi in kasneje še z zabijanjem potrdil Marko Radovanović.

Krko do konca rednega dela čaka še osem tekem. V naslednjem krogu 6. februarja bo gostila Studentski centar.

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestital bi svojim igralcem ne samo za zmago, ampak bi izpostavil tri zadeve. Prva je neverjetna psihološka pripravljenost. Tako osredotočeni in psihično močni v letošnji sezoni še nismo bili. Vedeli smo, kaj nam tekma prinaša oziroma bolj to, kaj nam odnaša. Današnjega poraza se po vsej verjetnosti ne bi dalo nadomestiti. To so igralci vedeli, ampak so zdržali. Druga stvar je, kako so igralci sledili taktičnim navodilom, ki smo jih postavili v zadnjih dveh dneh. Od lanskega finala 2. ABA lige nisem videl tako malo napak v povezavi s tem, kako smo želeli igrati. In tretje, kar sicer redko počnem. Lahko izpostavim vse, ki so stopili na parket. Špana z 12 asistencami, Radovanovića za igro ob koncu, Macuro kot najboljšega strelca, ampak bodimo pošteni. To, kar so Stergar, Škedelj in Cerkvenik naredili v obrambi proti zunanji liniji Mornarja, je definitivno na ravni te lige oziroma na ravni, na kateri želijo igrati. Zanimivo, Miha Cerkvenik je tekmo končal z dvema točkama, zgrešil je celo dva prosta meta, ampak vsi vemo, kako pomembni sta bili ti točki. Imel je 10 skokov. Skratka, ni pomembno, koliko košev daš, ampak, kaj počneš. In on je danes opravil vrhunski posel. Skratka, ti trije so imeli vsak svoje pluse, ampak, kar so delali v obrambi, je to to. Kar se zmage tiče, smo veseli, ampak ne bi delal nobene evforije. Gre za izključno dobljeno bitko v športni vojni, ki bo še dolga. S trenerjem Mornarja Pavičevićem se boriva vsak za svojo ekipo in ne eden proti drugemu. Mornarju ne želim nič slabega, to je samo šport. Mihaila Pavičevića cenim tudi kot velikega gospoda in želim, da tako tudi ostane.«

Mihailo Pavičević, trener Mornarja- Barsko zlato: »Čestitke Krki za zasluženo zmago. Tekma je bila negotova, rezultat se je lomil in praktično vse je bilo na eno žogo. Na koncu smo prišli v serijo prenaglih metov in odločitev in z zelo slabo obrambo dovolili Krki, da pride do razlike, s katero se je tekma končala. Ključni razlog poraza je enostaven. Krka je imela 50 skokov, od tega 21 v napadu, mi pa 29. S tem ne moreš zmagati niti proti nižjerazredni ekipi. To je bilo odločilno. Pri dveh, treh točkah razlike so pobrali tri žoge v napadu in na koncu zadeli. Imeli so 21 napadov več in s tem ne moreš upati na kaj več.«

Liga ABA, 18. krog:

Krka : Mornar 79:72 (21:15, 38:37, 56:59)

Krka: Planinić 13, Hamilton 10 (2:2), Stergar 13, Cerkvenik 2 (0:2), Špan 13, Škedelj 5, Radovanović 5, Macura 18 (4:6).

Mornar: Weathers 10 (1:4), Starovlah 5, Dunn-Martin 9 (0:1), Lewis 6 (2:2), Luković 15 (7:8), Bursać 6, Waller 2, Gavrilović 1 (1:2), Vranješ 12 (4:4), Murray Jr. 6 (2:2).

Studentski centar : Cedevita Olimpija 82:78

Igokea : Borac 78:62

- danes:

Mega : Budućnost

Crvena zvezda : Partizan

- jutri:

Split : FMP

Cibona : Zadar

Lestvica:

1. Crvena zvezda 17 15 2 1504:1233 32

2. Partizan 17 13 4 1604:1281 30

3. Cedevita Olimpija 18 12 6 1560:1514 30

4. Budućnost 17 12 5 1438:1313 29

5. Igokea 18 11 7 1460:1456 29

6. Zadar 17 9 8 1368:1311 26

7. Mega 17 9 8 1455:1402 26

8. Studentski centar 18 8 10 1534:1547 26

9. Borac 18 8 10 1419:1507 26

10. Split 17 7 10 1304:1382 24

11. Cibona 17 6 11 1332:1456 23

12. FMP 17 5 12 1316:1475 22

13. Krka 18 4 14 1342:1521 22

14. Mornar 18 3 15 1358:1596 21

Besedilo in fotografije: R. N.

