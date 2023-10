Poraz v Baru po dramatičnem zaključku

31.10.2023 | 08:30

Foto: Liga ABA

Bar - Košarkarji Krke so v 5. krogu lige Aba izgubili z Mornarjem s 83:86 (22:19, 50:42, 71:62).

* Dvorana Topolica, gledalcev 700, sodniki: Belošević (Srbija), Porobić (BiH), Mustapić (Hrvaška).

* Mornar: Lewis 2, Johnson 3, Starovlah 6, Kovačević 4 (2:2), Mawien 2, Miković 9 (3:5), Waller 16 (2:3), Gavrilović 10 (3:3), Vranješ 21 (10:11), Murray 13.

* Krka: Stergar 10 (4:4), Cerkvenik 7 (2:2), Cousins 24 (1:1), Jurković 8 (1:2), Špan 3, Škedelj 8 (3:5), Radovanović 20 (4:4), Macura 3 (1:2).

* Prosti meti: Mornar 20:24, Krka 16:20.

* Met za tri točke: Mornar 8:26 (Starovlah 2, Waller 2, Gavrilović, Vranješ, Murray, Johnson), Krka 7:22 (Cousins 3, Cerkvenik, Jurković, Špan, Škedelj).

* Osebne napake: Mornar 19, Krka 22.

* Pet osebnih: Starovlah (37.).

Košarkarji Krke po petem krogu lige Aba ostajajo pri eni zmagi, ki so jo dosegli v uvodnem krogu na začetku oktobra pri FMP. Sinoči so izgubili v gosteh z Mornarjem, ki je tako vpisal prvi par točk v sezoni.

Krka in Mornar sta v uvodnih krogih izgubila proti Partizanu, Budućnosti ter Zadru, po enajsti medsebojni tekmi pa Črnogorci vodijo z 9:2. Dobili so tudi vseh šest srečanj v Baru.

Najbližje zmagi v gosteh je bila Krka prav sinoči, saj je vodila večji del dvoboja, le v odločilnih trenutkih zadnje četrtine ji ni uspelo ustaviti domačih oziroma zadeti nekaj ključnih metov.

Mornar je zadnjo četrtino dobil s 24:12, v zadnjem napadu pa sta trojki za podaljšek zgrešila najboljši posameznik pri Krki Isaiah Cousins (24 točk, trojke 3:6, 5 skokov) ter Jan Špan, ki je tekmo končal z metom 1:11.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Čestitke Mornarju za zmago. Tri četrtine smo odigrali, kot je bilo treba. Dobivali smo skok, nismo delali napak, igrali dobro v obrambi, potem pa brez potrebe padli v luknjo, iz katere smo se najprej še izvlekli, nato pa je odločila ena žoga. Sedaj se lahko najde 100 stvari, ki bi jih lahko naredili drugače. V drugem polčasu nismo bili več tako dominantni v skoku v napadu, kar je prva stvar, v obrambi pa jih tudi nismo tako dobro zapirali, tako da so prišli prevečkrat do drugih priložnosti. Naredil smo 16 napak in iz tega je Mornar dosegel 25 točk. To so stvari, ki so nas danes stale zmage.«

Mihailo Pavičević, trener Mornarja:

»Mi smo danes morali zmagati. Ob polčasu, ko smo zaostajali za osem točk, sem želel sprostiti igralce, saj se je videlo, da zaradi pomembnosti tekme ne morejo prikazati stvari, ki jih sicer dobro delajo. Krka se je odlepila na začetku zadnje četrtine, a smo uspeli jih uspeli ujeti in prehiteti.«

Krka bo v Črni gori ostala do četrtka, ko bo v Podgorici odigrala še tekmo 6. kroga s Studentskim centrom.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn