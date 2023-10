Sanjski začetek: Zmaga Krke po podaljšku v Beogradu

3.10.2023 | 07:00

Isaiah Cousins (Foto: Liga ABA)

Jan Špan

Jurij Macura

Beograd - Košarkarji Krke so sinoči v 1. krogu lige Aba po podaljšku premagali FMP z 99:97 (27:18, 53:44, 74:68, 83:83).

* Dvorana FMP, gledalcev 650, sodniki: Radojković (Hrvaška), Porobić, Nikšić (oba BiH).

* FMP: Watson 19 (3:3), Živanović 2, Turner 9, Subotić 14 (7:8), Stepanović 9 (3:5), Walker 10 (2:2), Šaranović 9 (0:1), Ašćerić 2, Besson 23 (4:6).

* Krka: Hamilton 9 (5:6), Edosomwan 5 (1:4), Bačvić 3 (1:2), Cerkvenik 13 (2:3), Cousins 12 (4:4), Jurković 3, Špan 18 (2:2), Škedelj 7 (0:2), Radovanović 6 (1:2), Macura 23 (5:10).

* Prosti meti: FMP 19:25, Krka 21:35.

* Met za tri točke: FMP 8:27 (Besson 3, Walker 2, Šaranović, Subotić, Turner), Krka 10:18 (Špan 4, Cerkvenik 3, Radovanović, Škedelj, Jurković).

* Osebne napake: FMP 30, Krka 24.

* Pet osebnih: Cousins (37.), Subotić (45.).

Košarkarji Krke so sanjsko začeli novo sezono v ligi Aba. Potem ko so lani nastopali še v drugoligaški regionalni konkurenci, so sinoči na gostovanju pri beograjskem FMP slavili po podaljšku z 99:97.

Novomeščani so zasluženo prišli do zmage, saj so vodili večji del srečanja, v zaključku rednega dela so imeli napad za zmago, disciplinirano in zbrano pa so odigrali tudi petminutni podaljšek.

Krka se je izkazala s kolektivno predstavo. Deset igralcev, kolikor jih je trener Gašper Okorn pripeljal v Srbijo, se je med strelce vpisalo že v prvem polčasu, na koncu pa sta izstopala dosežka Jurija Macure, ki je ob metu iz igre 9:10 dosegel 23 točk in ujel 8 odbitih žog, ter Jana Špana, ki je zbral 18 točk (5 v podaljšku) in 10 podaj.

Če Krka ne bi zgrešila štirinajst prostih metov (21:35), bi verjetno do zmage prišla že v rednem delu. Tako pa so gostitelji nadoknadili 13 točk zaostanka in v 35. minuti prvič na tekmi povedli (75:74).

V zadnje pol minute podaljška je Krka zgrešila tri proste mete, vseeno pa je z agresivno obrambo ustavila poskus FMP, ki je imel deset sekund za zadnji napad.

Izjave po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Bom zelo kratek. Čestitke mojim košarkarjem, ponosen sem nanje. Odigrali smo zelo dobro tekmo, ki smo jo dobro nadzirali. Dobro smo se pripravili. Želel sem, da fantje pred začetkom ABA lige verjamejo, da lahko igrajo na tej ravni tekmovanja. Smo le novinci v ligi, vračamo se po letu dni, zato je ta zmaga za nas velikega psihološkega pomena, predvsem za našo samozavest. Seveda pa s tem nismo še nič naredili, saj je pred nami še 25 tekem. Bomo pa gradili na temeljih te zmage. FMP-ju, ki je individualno zelo dobro moštvo, želim vse najboljše v nadaljevanju sezone.«



Jurij Macura, igralec Krke:

»Težko priborjena zmaga. Od samega začetka smo igrali korektno, a nato na koncu skoraj pljunili v skledo. Morali bi izvajati bolje proste mete, z mano na čelu. Vseeno je važno, da smo se držali svojih principov in tekmo pripeljali do zmage. Ni bilo najlepše, a pomembna je zmaga. Dve točki nam veliko pomenijo za nadaljevanje in vračamo se domov z dvignjenimi glavami.«

Nenad Stefanović, trener FMP-ja:

»Iskreno, bal sem se tekme zaradi dveh razlogov. Po tesnem porazu v kvalifikacijah za FIBA Ligo prvakov se je bilo težko psihično vrniti, po drugi strani pa je Krka kakovostno in zelo dobro vodeno moštvo, kar se je poznalo tako v napadu kot v obrambi. Mi smo imeli premalo treningov, da bi se dobro pripravili na tekmo, in to se je poznalo. Imeli smo priložnost za zmago, a jo nismo izkoristili. Verjetno pa si to nismo niti zaslužili.«

Krkaše naslednja tekma čaka že v sredo, 4. 10., ko bodo v Ligi Nova KBM ob 18.30 gostili Hopse s Polzele, pravi košarkarski praznik pa se obeta v nedeljo, 8. 10., ob 16.00, ko v Novo mesto prihaja aktualni prvak ABA lige in četrtfinalist Evrolige v lanski sezoni ter nekdanji evropski prvak Partizan.

STA; M. K.

