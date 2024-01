V mrzlem jutru po nižinah tudi -16 stopinj

20.1.2024 | 10:00

Mrzla dolina, Novo mesto (Foto: A. O.)

Ponoči so se temperature po državi spustile globoko pod ledišče. Ob 7. uri je bilo najhladneje na Kredarici, skoraj -19 stopinj Celzija, po nižinah pa v Celju, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in Ratečah, okoli -16 stopinj, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso).

Najnižjo temperaturo so danes ob 7. uri namerili na Kredarici (-18,7 stopinje), sledili so Celje (-16,3 stopinje), Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (-15,9 stopinje) in Rateče (-15,5 stopinje).

Malenkost manj mrzlo je bilo na letališčih Maribor in Cerklje ob Krki (-13,5 stopinje) ter v Kočevju (-13,4 stopinje) in Črnomlju (-13 stopinj).

Pod -10 stopinj je bilo še v Slovenj Gradcu (-11,9 stopinje), Murski Soboti (-11,1 stopinje), na Vojskem (-11 stopinj) in na Letališču Lesce (-10,3 stopinje). V Ljubljani je bilo -9,7 stopinje.

Po napovedi Arsa bo danes jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -16 do -8, na Primorskem od -6 do -1, najvišje dnevne od -3 do 3, na Primorskem do 10 stopinj.

M. K.