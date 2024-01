V škarpi granata in strelivo

17.1.2024 | 18:45

Nevarne najdbe v rokah pirotehnika (Foto: arhiv Lokalno.si)

Dopoldne ob 9.02 je v Radovici pri Metliki občan v škarpi našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so deaktivirali in na kraju najdbe uničili topovsko granato kalibra 75 mm, italijanske izdelave, in 12 kosov pehotnega streliva kalibra 7,9 mm, vse ostanek druge svetovne vojne.

Do obolelih

Ob 6.02 so v Ulici 6. junija v Ivančni Gorici gasilci PGD Ivančna Gorica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter omogočili dostop reševalcem NMP do obolele osebe. Prepeljali so jo v UKC Ljubljana.

Sinoči ob 20.15 pa so tudi v ulici Trata XV v Kočevju gasilci PGD Kočevje nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe iz stanovanja do reševalnega vozila.

M. K.