Skrčflacija je še vedno tu - manj izdelka za isto ali višjo ceno

8.1.2024 | 13:30

Simbolna slika (Foto: Unsplash)

Na Zvezi potrošnikov Slovenije, kjer so lani v okviru kampanje o t. i. skrčflaciji opozarjali na potrošniku neprijazne prakse, s katerimi proizvajalci in trgovci prikrito dvigujejo cene izdelkov s krčenjem vsebine embalaže, so razkrili nove primere tovrstne prakse. Obenem porabnike pozivajo k pozornosti in premisleku pri nakupih.

Za zvezi potrošnikov so prvo kampanjo z opozorili o tovrstnih praksah trgovcev in proizvajalcev, ki sicer zakonsko niso prepovedane, so pa porabnikom neprijazne in nepregledne, začeli lani spomladi. Po devetih mesecih sporočajo, da je "skrčflacija še vedno tu".

Kot so na zvezi spomnili v sporočilu za javnost, so zaradi velikega odziva na njihovo akcijo na spletni strani zveze razkrili nove primere izdelkov, ki so se v zadnjem obdobju "skrčili".

Po ugotovitvah zveze se je količina teh izdelkov v povprečju zmanjšala za 20 odstotkov. Njihova cena za enoto se je v primerjavi s ceno pred skrčenjem tako povišala za 17 do 86 odstotkov. Gre za pogosto prakso prikritega dvigovanja cen v času draginje, zato se je tovrstna praksa poimenovala s skovanko skrčflacija, ki izhaja iz besed skrčenje in inflacija, so pojasnili v potrošniški organizaciji.

Omenjeni seznam vsebuje 11 izdelkov, pri katerih je zaradi zmanjšanja količine v embalaži prišlo do občutnega povišanja cene za enoto. K seznamu so dodali tudi pojasnila proizvajalcev in trgovcev o razlogih za krčenje vsebine izdelkov. Med izdelki na seznamu so npr. jogurt, sir, kosmiči, slano pecivo, mešanica zelenjave za francosko solato, predkuhan zdrob, riž, eden od kavnih izdelkov, mehčalec in sredstvo za čiščenje.

Na zvezi potrošnikov porabnike znova pozivajo, naj v primerih, ko tudi sami na policah opazijo takšne "skrčene" izdelke, to prijavijo na spletni strani zveze prek posebnega obrazca.

Istočasno kupcem svetujejo, naj pri nakupih "ne bodo na avtopilotu", ampak naj nakupujejo preudarno in premišljeno, ter pri živilih, ki jih redno kupujejo, občasno preverijo njihovo ceno za enoto, velikost pakiranja in sestavo.

Če opazijo, da je proizvajalec zmanjšal količino izdelka oziroma spremenil njegovo sestavo ter kakovost, porabnikom svetujejo, naj na trgu poiščite alternativo. S tem bodo namreč, kot pravijo na zvezi, podprli tiste, ki se k takšnim praksam ne zatekajo.

STA; M. K.