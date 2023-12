Vlada s čela urada za narodnosti razrešila Doltarja, nasledil ga bo Rok Petje

29.12.2023 | 19:00

Janez Doltar, do konca leta še v.d. Urada za narodnosti v odstopu. (Foto: arhiv DL; L. M.)

Ljubljana - Vlada je izdala odločbo, s katero je razrešila vršilca dolžnosti urada vlade za narodnosti Janeza Doltarja. Z novim letom ga bo na čelu urada kot vršilec dolžnosti nasledil Rok Petje, in sicer do imenovanja direktorja s polnim mandatom po opravljenem natečajnem postopku oziroma za največ šest mesecev, so sporočili z generalnega sekretariata vlade.

Vlada je sicer Doltarja za vršilca dolžnosti direktorja urada za narodnosti imenovala 31. maja, ko je s tega mesta razrešila Staneta Baluha. Položaj pa mu je s 1. decembrom podaljšala za največ tri mesece. Njegova razrešitev prihaja po tem, ko je Doltar sredi meseca odstopno izjavo podal sam. Njegov odstop je sledil medijskemu poročanju o anonimnih očitkih, ki naj bi jih zoper Doltarja uperile zaposlene na uradu. Očitajo mu nespodobna povabila, nepričakovane objeme v pisarni in neprimerno dotikanje na delovnem mestu.

Za Dolenjski list je Doltar pred dnevi povedal: ''Kar se mi dogaja, je montiran proces, za katerim zadaj stoji Levica. Dobil sem res grde udarce, a jih bom vrnil.« Več preberite tu.

Generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl je takrat odstop sprejela, kot so danes sporočili z generalnega sekretariata vlade, pa ga bo na čelu urada nasledil Rok Petje.

Petje je magister strateškega in projektnega managementa, ima bogate izkušnje na področju načrtovanja in izvajanja projektov na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni. V preteklih letih je aktivno sooblikoval regionalni razvoj Pomurja. V zadnjem obdobju pa se je posvetil razvoju romske skupnosti v okviru nosilne regionalne razvojne agencije v Pomurju, intenzivno se ukvarja tudi z načrtovanjem razvoja romske skupnosti na regijski ravni, s poudarkom na razvoju romske skupnosti v Mestni občini Murska Sobota, so zapisali v sporočilu za javnost.

Novi vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za narodnosti je zasedal tudi mesto vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in razvoj Lendava ter deloval kot koordinator projektov na Občini Lendava. "V tem času je pridobil globok vpogled v stanje in izzive, s katerimi se sooča tudi madžarska narodna skupnost na tem območju ter implementiral številne projekte iz čezmejnih programov med Slovenijo in Madžarsko," so še njegove izkušnje povzeli na vladi.

STA; M. K.