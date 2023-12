Janez Doltar: »Opral bom svoje ime. Briga me, kaj o meni misli Ljubljana, ne pa, kaj Dolenjci in Belokranjci«

Janez Doltar, v.d. Urada za narodnosti v odstopu. (Foto: L. M.)

Novo mesto - »Kar se mi dogaja, je montiran proces, za katerim zadaj stoji Levica. Dobil sem res grde udarce, a jih bom vrnil,« pravi Janez Doltar, do nedavnega v.d., direktor Urada vlade za narodnosti, v zvezi z anonimnimi očitki zaposlenih na uradu zoper njega. Zaposlene mu očitajo nespodobna povabila, nepričakovane objeme v pisarni in neprimerno dotikanje na delovnem mestu.

Doltar, ki očitke zavrača in pravi, da je le odprt in temperamenten glasbenik, je nato podal odstopno izjavo z mesta v.d. direktorja Urada za narodnosti, o čemer smo že poročali na tem mestu. Te dni se je udeležil zadnje seje škocjanskega občinskega sveta, na kateri so sprejeli strategijo za reševanje romske problematike za prihodnjih sedem let in več, pri kateri je tudi sam sodeloval in jo pohvalil.

Za Dolenjski list je povedal, zakaj se mu po njegovem mnenju ta afera dogaja.

"Zadaj stoji Levica"

Janez Doltar, ki je zadnja leta deloval v novomeški mestni občini na področju romske tematike ter bil tudi predsednik komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije, je bil pred povabilom premiera Roberta Goloba, da nadomesti tedanjega dolgoletnega direktorja Urada za narodnosti Staneta Baluha, že pol leta upokojenec.

Odločil se je za nove profesionalne izzive in povabilo sprejel, za kar mu – kot pravi – sicer ni žal, a ni pričakoval »takih grdih udarcev«.

"Vse se je začelo ob obravnavi županskih predlogov JV Slovenije glede reševanja romske problematike, ko sem generalni sekretarki vlade ob vprašanju, na kateri strani sem, jasno povedal, da bom na strani razuma. Želel sem se o županskih predlogih pogovarjati, da jih malo spremenimo, dopolnimo, kaj dodamo, iščemo rešitve… Dejali so mi, da me potem ne potrebujejo in linč zoper mene se je začel,« je dejal Janez Doltar, ki dodaja, da zadaj stojijo »Levica, ki si s prejemniki socialnih transferjev kupuje volilne glasove, užaljeni odstavljeni ter veliki igralci z veliko denarja«.

Zakaj je odstopil

Pojasnil je svoj odstop z mesta v.d. direktorja Urada za narodnosti, kjer je še do konca letošnjega leta.

»Odstopil sem, da ne bremenim vlade in premiera, ter da zdaj lahko govorim, se borim in lažje branim. Ker gre za močno zaroto, kot pred 30 ali 50 leti, ko te je lahko nekdo linčal, če nisi bil na isti politični liniji. Najel sem si močno dolenjsko odvetniško ekipo in opral bom svoje ime. Prav malo me briga, kaj si o meni mislijo v Ljubljani, ni pa mi vseeno, kaj Dolenjci in Belokranjci! Ni mi vseeno ne zaradi mene, ne zaradi družine, sorodnikov, glasbenikov, kulturnikov, s katerimi sem sodeloval. Vse je šlo predaleč,« pravi Doltar.

O njegovih nadalnjih postopkih in o tem, kaj je naredil in še želel narediti za Rome na mestu v.d. direktorja Urada za narodnosti, več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

