Na 28-urnem Zahvalatonu zbrali več kot pol milijona evrov

22.12.2023 | 13:30

Foto: Darja Štravs Tisu

Ljubljana - Na tradicionalnem dobrodelnem dogodku Radia 1 Zahvalaton so zbrali 518.372,65 evra. Radijski voditelji so iz studia na ljubljanskem Mestnem trgu neprekinjeno oddajali 28 ur, Zahvalaton pa je služil kot zahvala tistim, ki so nudili pomoč v najtežjih časih letošnjega leta.

"Leto, ki je našo deželo in mnogo izmed vas prizadelo z avgustovsko ujmo in pustilo dolgoročne posledice, počasi zaključujemo in polni optimizma zremo v leto 2024," so v napovedi dogodka zapisali organizatorji. V okviru maratona, ki je trajal od četrtka od 5. ure do danes do 9. ure, so tudi letos pomagali družinam, ki so se znašle v stiski in zanje zbirali sredstva.

Voditeljem Denisu Avdiću, Jani Morelj, Mihi Deželaku in Lari Tošić se je v studiu pridružilo veliko gostov. Poleg dogajanja v studiu je v četrtek zvečer na Kongresnem trgu potekal tudi dobrodelni koncert, na katerem bodo so drugimi nastopili tudi Alya, Rok'n'band, Nika Zorjan, BQL, Polkaholiki, Žan Serčič in Magnifico. Ves zbrani denar bo šel v dobrodelne namene.

V vseh dobrodelnih akcijah Radia 1 v letu 2023 so zbrali zbrali 7.786.120,20 evra.

M. K.

