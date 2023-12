Začel se je 28-urni dobrodelni Zahvalaton

21.12.2023 | 07:30

Foto: Darja Štravs Tisu

Ljubljana - Davi ob petih se je začel tradicionalni dobrodelni dogodek Radia 1, ki so ga letos poimenovali Zahvalaton. Voditelji bodo iz studia na ljubljanskem Mestnem trgu neprekinjeno oddajali 28 ur, medtem ne bo manjkalo zabave, glasbenih nastopov in presenečenj. Zahvalaton pa bo služil kot zahvala tistim, ki so nudili pomoč v najtežjih časih letošnjega leta.

"Leto, ki je našo deželo in mnogo izmed vas prizadelo z avgustovsko ujmo in pustilo dolgoročne posledice, počasi zaključujemo in polni optimizma zremo v leto 2024," so v napovedi dogodka zapisali organizatorji. V okviru maratona, ki bo trajal do 9. ure v petek, bodo tudi letos pomagali družinam, ki so se znašle v stiski in zanje zbirali sredstva.

Zbiranje sredstev so že začeli, pomagate lahko z SMS-sporočilom na 1919 s ključnimi besedami POMAGAM1, POMAGAM5 ali POMAGAM10 ter nakazili fundaciji Ustanova Radio 1.

V tem času se bo voditeljem Denisu Avdiću, Jani Morelj, Mihi Deželaku in Lari Tošić v studiu pridružilo veliko gostov, ki bodo poskrbeli za zabavo in dobro glasbo, manjkalo ne bo tudi presenečenj za ekipo in poslušalce.

Zahvalaton lahko v živo spremljate tu.

Poleg dogajanja v studiu pa bo danes ob 19. uri na Kongresnem trgu potekal tudi dobrodelni koncert, na katerem bodo med drugimi nastopili tudi Alya, Rok'n'band, Nika Zorjan, BQL, Polkaholiki, Žan Serčič in Magnifico. Ves zbrani denar pa bo šel v dobrodelne namene, so še zapisali organizatorji.

M. K.