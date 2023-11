Nova zmaga rokometašev Krke na evropski tekmi

26.11.2023 | 19:30

Foto: MRK Krka

Vise - Rokometaši Krke so na prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala na gostovanju premagali belgijski Vise z 31:27 (11:11).

* Dvorana Omnisport de Vise, gledalcev 400, sodnika: Radčenko, Persis (oba Latvija).

* Vise: Plessers, Delatte, N'Guema-Mantion 4, Bello 6, Boyon 4, Ranc 2, Destexhe 2, Bourget 3, Vancosen 4, Devisch 2, Maes, Massat, Kiefer-Huells.

* Krka: * Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško 2, Avsec 4, Majstorović 2, Muhič, L. Rašo 4, Vukić 4, Stanojević 1, Zajc, Nikolić 5, Lavrič 1, Kukman 2, Matko, D. Rašo 2, Horvat 4.

* Sedemmetrovke: Vise 2 (2), Krka 4 (3).

* Izključitve: Vise 8, Krka 8 minut.

Rokometaši Krke nadaljujejo uspešne predstave v Evropi. Tokrat so gostovali v Belgiji in po izenačenem prvem delu vendarle dosegli zmago in si priigrali lepo izhodišče za povratni obračun pred domačimi navijači.

Po zmagi dolenjske zasedbe je dišalo že v prvem delu, ko so Slovenci dvakrat ušli na +2, gostitelji pa so do menjave strani izid poravnali. Tekma se je začela lomiti sredi drugega dela, ko je Krka povedla s 23:20, kasneje po golu Dina Raša tudi s 27:23 in varovanci Mirka Skoka si zmage niso več pustili odvzeti.

Pri Krki je bil s petimi goli najbolj razpoložen Marko Nikolić, po štirikrat so zadeli Jernej Avsec, Leon Rašo, Vojislav Vukić in Gašper Hrovat. Izkazal se je tudi novomeški vratar Žan Rauh s 14 obrambami. Vincent Bello je za poražence zadel šestkrat.

Izjavi po tekmi:

Florent Bourget, HC Vise: » Za nami je težka tekma, ki smo jo zgubili smo od borbene ekipe iz Slovenije. Vedeli smo, da je nasprotnik izjemno kakovostna in močna ekipa. Bili so boljši od nas, igrali so hiter in atraktiven rokomet, predvsem pa so blesteli v obrambi. Mi smo v drugem polčasu naredili preveč napak, a je pred nami še ena tekma naslednji vikend. Upam, da bomo v gosteh igrali boljše in tudi zmagali.«

Tilen Kukman, MRK Krka: » Odigrali smo težko tekmo z ekipo Vise, a se vseeno domov vračamo s štirimi goli prednosti. V prvem polčasu smo naredili nekaj napak tako v obrambi kot v napadu, zato nismo uspeli narediti rezultatske prednosti. V drugem polčasu smo se zbrali in si priborili odločilno prednost, ki jo moramo na povratni tekmi zadržati. Zato že sedaj vabim vse navijače, da nas pridete spodbujat v čim večjem številu.«

Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo ob 17. uri v Novem mestu.

STA; M. K.