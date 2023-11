Krka ostaja stoodstotna na domačem parketu

25.11.2023 | 09:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so na zaostali tekmi 8. kroga lige Nova KBM v Novem mestu sinoči premagali GGD Šenčur s 83:61 (16:19, 39:31, 60:45).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Krejić, Krajnc, Gajšek.

* Krka: Stergar 18 (6:6), Bobnar 2, Cerkvenik 8, Cousins 16, Jurković 3, Špan 10 (4:4), Škedelj 10 (2:2), Radovanović 11, Macura 5 (1:2).

* GDD Šenčur: Novak 8 (2:2), Ožegovič 1 (1:2), Kmetič 17, Murić 8, Đapa 7 (2:2), Dragović 10, Petrovič 5, Malovčić 5.

* Prosti meti: Krka 13:14, GDD Šenčur 5:6.

* Met za tri točke: Krka 6:17 (Stergar in Cerkvenik po 2, Jurković, Radovanović), GDD Šenčur 8:31 (Kmetič 3, Dragović 2, Malovčić, Đapa, Petrovič).

* Osebne napake: Krka 15, GDD Šenčur 23.

* Pet osebnih: /

Košarkarji Krke so v zadnjem času odigrali nekaj izenačenih dvobojev. Na prejšnji tekmi so v Domžalah zabeležili prvi poraz v prvenstvu, proti GDD Šenčurju pa so se želeli vrniti na zmagovito pot. To jim je tudi uspelo, in sicer brez večjih težav. Gosti so vodili le v prvi četrtini, ki so jo tudi dobili s tremi točkami razlike.

Domači so s točkami Mihe Cerkvenika sicer povedli s 5:0, nato pa zašli v krizo. Gorenjci so z delnim izidom 15:2 ušli na osem točk razlike, ob koncu uvodne četrtine pa se je razlika že zmanjšala na tri. Po dveh zaporednih koših Mihe Škedlja so domači spet povedli, prednosti pa tudi do konca niso več izpustili iz rok.

Že ob polčasu so po nekaj lepih in učinkovitih prodorih Isaiaha De Vonta Cousinsa in trojki Leona Strgarja ob zvoku sirene vodili z 39:31, nato drugi del začeli z delnim izidom 8:0 in upanje gostov je počasi plahnelo. Dolenjci so že v tretji četrtini vodili že za 18 točk, tako da je bilo že takrat jasno, da bosta točki ostali doma.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Glede na to, kaj smo prikazali v Domžalah, moramo biti zadovoljni s tem kar smo prikazali in z zmago. Od druge četrtine naprej je izgledalo bolje, še posebej pa v drugem polčasu, ko smo prevzeli nadzor nad tekmo. Razlika je mogoče celo prevelika glede na stanje. Po devetih krogih imamo en poraz. Ni to tragedija, ne moremo pa biti super zadovoljni glede na prikazano v nekaterih drugih tekmah. Želim si, da bi v slovenski ligi igrali z nekoliko več energije, imeli več karakterja in te stvari reševali na drugačen način.«

Krkaše že v ponedeljek, 27. 11., ob 17.00 čaka domača tekma ABA lige s Crveno zvezdo, potem pa bodo v petek, 1. 12. gostovali pri Splitu. Naslednjo tekma slovenske lige bodo imeli v ponedeljek, 4. 12, ko bodo gostovali pri Rogaški.

STA; M. K.

