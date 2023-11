Prvi poraz v državni ligi

23.11.2023 | 08:15

Domžale - Košarkarji Krke so v 9. krogu Lige Nova KBM doživeli prvi poraz. V Domžalah so izgubili s Heliosom z 80:83 (25-28, 19-20, 22-17, 14-18).

* Dvorana Domžale, gledalcev 500, sodniki: Grbić, Pipan (oba Ljubljana), Španić (Postojna).

* Kansai Helios: Blomgren 15 (5:6), Zemljič 10 (1:2), Mirtič 22 (1:2), Nemanič 14 (3:4), West 18 (3:4), Glišić 4 (2:3).

* Krka: Stergar 20 (2:4), Bačvić 12 (0:1), Cerkvenik 5, Cousins 17 (7:7), Jurković 12 (3:4), Radovanović 5, Macura 9 (3:4).

* Prosti meti: Kansai Helios 15:21, Krka 15:20.

* Met za tri točke: Kansai Helios 12:34 (Nemanič 3, West 3, Zemljič 3, Blomgren 2, Mirtič), Krka 7:23 (Stergar 2, Bačvić 2, Jurković, Radovanović, Cerkvenik).

* Osebne napake: Kansai Helios 20, Krka 26.

* Pet osebnih: Radovanović (39.).

Košarkarji Krke so doživeli prvi poraz v ligi Nova KBM. V Domžalah niso bili kos oslabljeni zasedbi Kansai Heliosa, ki jo je do šeste zmage vodil 20-letni Tibor Mirtič. Ljubljančan je v drugem polčasu dosegel 16 od svojih 22 točk, odličen pa je bil predvsem sredi zadnje četrtine, ko je pri vodstvu 78:70 že izgledalo, da bo Krka ohranila stoodstoten izkupiček po osmih tekmah.

Gostitelji so se kljub izostanku šestih igralcev, med njimi prvega strelca in kapetana Blaža Mahkovica, hrabro zoperstavili Novomeščanom, ki so na tekmo prišli po ohrabrujoči zmagi v regionalni ligi. Borbena in organizirana igra se jim je obrestovala, saj so bili večji del srečanja v vodstvu.

Šele ob koncu tretjega dela in na začetku zadnje četrtine je Krka sestavila nekaj plodnih minut in iz zaostanka 53:61 prišla do prednosti 78:70.

Tedaj sta na sceno poleg Mirtiča stopila še Lamont West (18 točk, 8 skokov) in Rok Nemanič (14 točk, 6 podaj), ki sta poskrbela za preobrat in vodstvo 81:80 tri minute pred koncem. Do izteka igralnega časa sta bila doseženi le še dve točki; 12 sekund pred koncem je zasluženo zmago domačih s črte prostih metov zapečatil Nemanič.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam Heliosu za zasluženo zmago. Enostavno so si jo veliko bolj želeli. Mi smo pri 78-70 zapravili praktično dobljeno tekmo. Se je pa zgodila stvar, na katero sem ravno opozarjal v garderobi. Ko smo izvedeli, da bo Helios igral brez Bariča in Mahkovica, so igralci v svojih glavah že vknjižili novi točki in zgodilo se je to, čemur se ni bilo mogoče izogniti.«

Krkaši s sedmimi zmagami in porazom ostajajo vodilni na lestvici Lige Nova KBM. V naslednjih petih dneh jih čakata še dve domači tekmi. Najprej bodo v petek, 24. 11., ob 18.30 v Ligi Nova KBM gostili Šenčur GGD, nato pa še v ponedeljek, 27. 11., ob 17.00 v AdmiralBet ABA ligi Crveno zvezdo.

STA; M. K.

