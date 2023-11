Odbojkarjem Krke se je pridružil Jared Jarvis

16.11.2023 | 08:45

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Odbojkarji Krke bodo že v drevišnjo domačo tekmo proti ACH Volleyu vstopili okrepljeni - ekipi se je namreč pridružil Jared Jarvis. 27-letni in 193 cm visoki Kanadčan bo zapolnil vrzel na mestu sprejemalca-napadalca. V Slovenijo je pripotoval pozno v ponedeljek in se v torek že pridružil ekipi na treningu. Klub je z Jarvisom sklenil dogovor do konca letošnje sezone.

Jared se je v odbojko zaljubil že pri svojih 12 letih. “Moj starejši brat je igral odbojko in bil pri tem zelo dober. On me je navdušil za ta šport, da sem začel trenirati in želel tudi sam postati čim boljši v tem lepem športu. Ogledovanje posnetkov, na katerih se je igrala res kakovostna odbojka, pa je v meni le še podžgalo željo, da postanem vse boljši. Od tu izhaja moja ljubezen do odbojke.”

Čeprav bo Jared decembra dopolnil šele 28 let, pa je za njim že kar pestra mednarodna kariera.

Začel je v Kanadi, nadaljeval v Nemčiji, nato je eno sezono odigral v Združenih državah Amerike. Nato je zaigral še v Izraelu in Grčiji, pred prihodom v Slovenijo pa je nazadnje igral v Indoneziji.

“Navdušen sem nad prihodom v Slovenijo! Gre za čudovito državo in zelo dobro okolje, v katerem lahko računam na medsebojno zaupanje, spoštovanje in podporo. Ekipi želim doprinesti svežo energijo in pomagati do uspehov. Vedno sem pripravljen narediti dodaten korak, da premagam nasprotnika,” so bile ene prvih besed novinca v dresu Krke.

Jernej Rojc, trener ekipe: ''Že od samega začetka sezone smo iskali dodatno moč na mestu napadalca-sprejemalca, saj nam je na tem mestu manjkal kvaliteten igralec tako na treningih kot na tekmah. Prvenstvo je z osmimi ekipami v ligi zelo skoncentrirano od samega začetka in vsaka poškodba je lahko odločilna. Bilo je veliko opcij in scoutinga, bili smo v pogovorih z mnogimi, vendar nobena opcija ni bila najbolj primerna in smo zato čakali kar dolgo, da se je odprla možnost, da v Novo mesto pripeljemo še enega Kanadčana. Vesel sem, da nam je končno uspelo in verjamem, da bo Joey vnesel v ekipo dodatno pozitivno energijo in kvaliteto, ki jo bomo v napornem ritmu do novega leta še zelo potrebovali.''

Dr. Aleš Hvala, predsednik MOK Krka: ''Zaradi poškodbe mladega sprejemalca Gabrijela Laknerja je onemogočeno optimalno delo na treningih, predvsem pa razvoj dogodkov v DOL ni po naših pričakovanjih, saj je izkupiček prvega kroga manjši, kot smo si želeli. Naš cilj je še vedno uvrstitev med šest in tudi zato moramo nekaj spremeniti, dodati. Upamo, da bomo pri tem uspešni.

Jarvis je pred tem igral v univerzitetni ligi v Kanadi, v Nemčiji in v Grčiji, tako da ima tudi mednarodne izkušnje. Pričakujemo, da bo v ekipo prinesel nove ideje, predvsem pa borbenost, napadalnost in bistveo prispeval k skupnemu številu točk na tekmah in vzdušju v ekipi. Kanadska odbojka je na visokem nivoju, tudi v Sloveniji je bilo že kar nekaj igralcev in trenerjev od tam.''

Sicer še ne moremo vedeti, če bo že v četrtek dobil priložnost za igro, bo pa že v postavi in na voljo trenerju Rojcu.

Vabljeni na današnjo tekmo z ACH Volleyem, ne samo podpreti novomeške odbojkarje v boju s favoriziranimi Ljubljančani, pač pa tudi pozdraviti in izraziti dobrodošlico novincu v dresu Krke. Se vidimo ob 20. uri v dvorani Marof!



S. V.

