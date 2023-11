Našli mrtvega 56-letnega kolesarja, trčil v lovilec za pesek in meteorne vode

4.11.2023 | 08:30

Sinoči ob 21.37 je bil na območju naselja Gorenji Leskovec, občina Krško, pod nivojem lokalne ceste opažen neodzivni voznik kolesa na električni pogon. Tja so napotili reševalce NMP Sevnica in prve posredovalce pri PGD Stranje, ki pa so kljub oživljanju na kraju lahko le ugotovili, da je kolesar poškodbam podlegel.

Dodano ob 11.30:

S PU Novo mesto so sporočili, da je po prvih ugotovitvah ogleda 56-letnik med vožnjo z električnim kolesom po makadamski cesti izgubil nadzor nad kolesom, zapeljal na levo, trčil v lovilec za pesek in meteorne vode ter padel. Kljub nujni medicinski pomoči na kraju mu niso mogli več pomagati. Kolesarske čelade ni uporabljal. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko.

Zagorelo v kurilnici

Ob 19.15 je v Spodnji Dragi, občina Ivančna Gorica, zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Požar so pogasili domači, gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična pa so s termovizijsko kamero pregledali prostore.

Pomoč obolelemu

Ob 7.18 so v naselju Zagorica, občina Dobrepolje, gasilci PGD Videm in Zagorica nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu GRAD.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Sevnica obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Kladje Rožno, Rudnik nekovin Blanca, Hladilnica Blanca, Blanca in Stilles Blanca med 6.45 in 12.15 uro.

Vaji bosta

Skladno z letnim načrtom Gasilske zveze Sevnica in PGD Veliki Cirnik, bo danes predvidoma ob 14. uri organizirana napovedana društvena vaja. Vaja bo potekala na Velikem Cirniku, v ta namen pa bo sprožena tudi sirena za javno alarmiranje z znakom za neposredno nevarnost.

Danes ob 13.30 bo tudi v naselju Šentlovrenc, občina Trebnje, izvedena gasilska vaja. Zaradi tega bodo prožene sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Velika Loka, Občine, Čatež, Trebanjski Vrh, Šentlovrenc, Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Zagorica, Log pri Žužemberku, Ponikve, Račje selo, Lukovek, Dobrnič, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Vrhtrebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog.

M. K.