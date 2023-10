FOTO: Zvečer nesreči na AC - prevrnjena avtovleka s polno prikolico in trk s tovornjakom

10.10.2023 | 07:00

Prevrnjena avtovleka z avtomobili (Foto: FB PKD)

Posledice trčenja osebnega in tovornega avtomobila (Foto: PGD Trebnje)

Sinoči ob 20.00 se je na avtocesti med priključkom Novo mesto Vzhod - Novo mesto Zahod prevrnilo vozilo avtovleke s prikolico, na kateri so bili naloženi avtomobili. Gasilci GRC Novo mesto so razsvetljevali in zavarovali kraj nesreče, postavili prikolico na kolesa in jo odstranili s ceste. Poškodovanih ni bilo.

Ob 20.24 pa sta na avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič v bližini pokritega vkopa Medvedjek, občina Trebnje, trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali reševalcem Nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi.

Zagorelo v gozdu

Ob 2.20. je v naselju Mali Vrh občina Brežice zagorelo v gozdu. Posredovali so gasilci PGD Globoko in PGD Dečno selo, ki so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA SEMIČ, izvod Šola;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Čuvajnica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOGALANT, TP GOČEV HRIB, TP GOTNA VAS, TP OB POTOKU 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3, TP KUZARJEV KAL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965:

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, izvod 3.AŽENTAL;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, izvod 2.MAVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Pijana Gora, Ardro med 08:30 in 12:00 uro.

M. K.