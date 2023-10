FOTO: Najboljši štrudl in rekordni najdaljši olup

9.10.2023 | 13:20

Štrudlmojstrci 2023: Ivica Milat in Majda Jurše sta zmagali s svojim brezglutenskim štrudlom.

Najdaljši olup je nastajal pod prsti Martina Magdalenca.

V soboto so na Prazniku kozjanskega jabolka dobili dve novi »Štrudlmojstrci«. V tekmovanju za najboljši štrudl sta zmagali Ivica Milat in Majda Jurše iz Slovenskega društva za celiakijo, podružnica Celje, s svojim, kot so ocenili v ocenjevalni komisiji, izvrstnim brezglutenskim štrudlom. V Podsredi pa so tudi postavili nov rekord z najdaljšim jabolčnim olupom.



Komisija v sestavi Dušan Andrej Kocman, častni občan občine Kozje, predsednik komisije, Jasmina Resnik, pekarna Resnik, Francka Javeršek, Društvo kmetic Ajda in Tatjana Kotnik, Kozjanski park, je imela zelo težko nalogo, saj so, kot sporočajo organizatorji praznika, vsi tekmovalci spekli odličen štrudl. Največje število točk je, kot omenjeno, prejel brezglutenski štrudl Ivice Milat in Majde Jurše, ki sta si tako prislužili naziv »Štrudlmojstrca leta 2023«.

Drugo mesto je zasedla ekipa dijakinj Srednje šole za prehrano in živilstvo iz Izobraževalnega centra Piramida iz Maribora, in sicer Nuša Dajčar in Assia Fazlić.

Tretje mesto pa sta si »pripekla« Boštjan Misja in Iztok Križan iz Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje.

NAJDALJŠI OLUP 2023

Izvedli so tudi tekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupu. Med tekmovalci je bil tudi večkratni zmagovalec Martin Magdalenc, ki je letos podrl svoj rekord iz leta 2018 za 3 cm in torej olupil 7,33 m dolg olup in seveda zmagal.

Drugo mesto si je letos prilupil Matija Recko s 6,20 m dolgim olupom in tretje mesto Olga Simončič s 5,07 m dolgim olupom.

M. K.

Foto: Kozjanski park

