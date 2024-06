gospodarstvo

Mladi za gradnjo drugega bloka

14.6.2024 | 08:00 | DS

Foto: Benjamin Beci/DS

Ljubljana/Krško - Predsednik državnega sveta Marko Lotrič in sekretarka sveta Monika Kirbiš Rojs sta včeraj sprejela mlade predstavnike treh tehniških fakultet Univerze v Ljubljani, ki so se javno zavzeli za gradnjo drugega bloka krške jedrske elektrarne (Jek 2). V pogovoru so med drugim izpostavili pomen jedrske energije za zanesljivo oskrbo in se zavzeli za transparentno izvedbo projekta Jeka 2. Kot predstavnika gospodarstva sta se srečanja udeležila tudi direktor družbe Akrapovič Igor Akrapovič in Matej Drobnič.

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je pozdravil angažma mladih in poudaril, da je raba jedrske energije v kombinaciji z obnovljivimi viri energije pogoj za zagotovitev stabilne oskrbe gospodinjstev in gospodarstva z električno energijo in s tem nadaljnjega razvoja Slovenije. Dodal je, da je slovenska industrija močna in za svojo uspešnost potrebuje stabilen vir električne energije. Predstavil je aktivnosti Državnega sveta RS, ki je tako na Javni razpravi Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo januarja 2024, kot tudi na plenumu Državnega sveta, ki je podprl Dopolnjen predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE), projektu izkazal podporo. Državni svet je v razpravi o resoluciji med drugim opozorili na dolgotrajnost postopkov umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in s tem povezano dolgotrajno sprejemanje državnega prostorskega načrta ter pozval, da se za namen pravočasne nadgradnje elektroenergetskega sistema s širitvijo jedrskega programa in v izogib zamudam pri pripravi in izvedbi projekta JEK2, z ustreznim zakonodajnim okvirom naslovi vse izzive, ki bi lahko vodili v dolgotrajno umeščanje projekta JEK2 v prostor.

Igor Akrapovič, ki je prvi predstavil pobudo za soinvestiranje v JEK2 s strani gospodarstva, je poudaril, da je želja gospodarstva 25 – 30 % zasebnega financiranja projekta, s čimer se bo preprečilo, da se zgodi še en TEŠ 6. Poudaril je, da imamo v Sloveniji mnogo strokovnjakov s področja jedrske energije, katerih znanje moramo dobro izkoristiti. Spregovoril je o modelu gradnje jedrskih elektrarn v Združenih Emiratih, ki je sprejemljiv za Evropo in po katerem bi se lahko zgledovala tudi Slovenija. V 12 letih so tam zgradili štiri elektrarne. »Pri načrtovanju tega projekta so ključni časovnica, način financiranja in seveda preprečevanje korupcije. Model v Emiratih je bil uspešen zaradi znanega financiranja in časovnice, korupcije pa niso imeli.«

Predsednik študentskega sveta Fakultete za strojništvo Matija Špegel je povedal, da so se za bolj aktivno vključevanje v javne razprave na teme, ki so jim blizu, med drugim sta to tudi jedrska energija in JEK2, odločili v začetku letošnjega študijskega leta: »Od študentov smo dobili odziv, da gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne podpirajo, hkrati pa smo želeli tudi udejanjiti željo, da mladi inženirji odgovarjamo na strokovna vprašanja, ki zadevajo naša področja.« Rezultati anket kažejo, da kar 82 odstotkov mladih v Sloveniji izraža podporo projektu JEK2. Mladi jedrsko energijo prepoznavajo kot medgeneracijski projekt, ki bo zagotavljal energetsko varnost, kakovostna delovna mesta, krepitev znanosti in splošno blaginjo. Poudarjajo svojo podporo pozitivnim odločitvam ter resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, izvedba JEK2 pa mora biti po njihovem mnenju prepuščena strokovnjakom, ki bodo lahko objektivno predstavili vse podrobnosti glede projekta. Poudarjajo tudi, da mora biti projekt javnosti predstavljen transparentno. Želijo, da so njihovi glasovi upoštevani pri odločitvah, ki bodo oblikovale skupno prihodnost in da njihova stališča odločevalci in mediji upoštevajo kot enakovredna.

»Kot predstavniki treh močnih, inženirskih fakultet smo začeli z organizacijo študentskih debat, naredili smo tri velike okrogle mize, eno od njih na temo JEK2. Želimo si, da bi se mladi več pogovarjali o teh temah, saj smo tisti, ki bomo s takimi odločitvami najdlje živeli. Naš interes je, da ozaveščamo mlade in jih spodbujamo, da se ukvarjajo s pomembnimi temami. Kot organizatorji razprav lahko veliko naredimo v tej smeri. Fakultete so nas v tem podprle,« je povedal Nejc Tacer, predsednik Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter napovedal, da bodo s ciljem, da razširijo ozaveščanje, v oktobru pripravili vseslovensko razpravo o projektu JEK2, v katero bodo vključeni mladi strokovnjaki z vseh področij.

‹ nazaj