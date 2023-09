Trebanjci upravičili vlogo favorita

30.9.2023 | 10:10

Foto: FB RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so v 4. krogu lige NLB sinoči na domačem parketu premagali Slovenj Gradec s 34:28 (18:13).

* Dvorana OŠ Trebnje, sodnika: Marinkovič, Vidali.

* Trimo: Skledar, Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 6 (1), Višček 1, Didovič 1, Jurečič 1 (1), Dragaš 3 (1), Kotar, Udovič 3, Grmšek 4, Grbić 5, Cingesar 2, Ćorsović, Nešić 3, Krešić 5.

* Slovenj Gradec: Jelen, Marković, Smolnikar, Cvetko 9 (2), Majcen, Levc, Kotar 1, Svečko 2, Lesjak, Pandev, Eskeričić 10 (2), Starc, Saleznik, Lampret 2, Štumpfl, Jankovskij 4.

* Sedemmetrovke: Trimo 5 (3), Slovenj Gradec 4 (4).

* Izključitve: Trimo 8, Slovenj Gradec 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Izbranci Uroša Zormana so v domači dvorani pozdravili Slovenj Gradec, ki ga vodi Nenad Maksić. Vloga favorita pred dvobojem je bila jasno na strani Trebanjcev, čeprav so v sezoni doživeli en poraz. Toda tokrat so se s Korošci mučili dobrih 20 minut, potem pa so pobegnili na dovolj varno prednost za mirnejše nadaljevanje in zanje ugoden razplet tekme.

Trebanjci so zdaj pri šestih točkah, toliko jih imata ob tekmi manj stoodstotna Krka in Gorenje, Slovenj Gradec pa ostaja pri treh točkah.

Obračun v Trebnjem je bil v uvodnih 20 minutah zelo izenačen, do takrat ne ena ne druga ekipa ni pobegnila za več kot zadetek. Prvi so za dva gola povedli domači igralci v 21. minuti, za tri v 24., za štiri pa v 26. minuti po sedemmetrovki Jana Jurečiča. Na glavni odmor pa so nesli že pet zadetkov naskoka, potem ko je zadel Miloš Dragaš.

Podobno prednost so Trebanjci ohranjali tudi v uvodu drugega polčasa in tudi do sredine tega dela igre, nekaj upov za preobrat so si gostje vrnili v 47. minuti, ko so se približali na tri zadetke, a je bilo to kratkega roka. Domači so hitro spet pobegnili, ko je v 51. minuti Krešimir Krešić zadel za 30:24, je bilo bolj ali manj jasno, da bosta točki ostali doma.

Pri domačih je bil s šestimi goli najboljši strelec Staš Slatinek Jovičić, pri gostih pa je Kristian Eskeričić dosegel deset, Rok Cvetko pa devet golov.

Trimo bo v 5. krogu gostoval pri Krki, Slovenj Gradec pa bo gostil Sviš Ivančno Gorico.

* Izidi, 4. krog:

- petek, 29. september:

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 34:28 (18:13)

- sobota, 30. september:

19.00 Koper - LL Grosist Slovan

19.00 Jeruzalem Ormož - Urbanscape Loka

19.00 Škofljica - Krka

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Dobova

19.00 Ljubljana - Gorenje Velenje

- nedelja, 1. oktober:

19.30 Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 4 3 0 1 120:95 6

2. Krka 3 3 0 0 90:67 6

3. Gorenje Velenje 3 3 0 0 83:68 6

4. Koper 3 2 0 1 86:77 4

5. Riko Ribnica 3 2 0 1 90:83 4

6. Jeruzalem Ormož 3 2 0 1 78:73 4

7. Slovenj Gradec 4 1 1 2 107:109 3

8. Celje Pivovarna Laško 2 1 0 1 59:52 2

9. Sviš Ivančna Gorica 2 1 0 1 52:56 2

10. Škofljica 3 1 0 2 71:77 2

11. Urbanscape Loka 3 1 0 2 74:92 2

12. LL Grosist Slovan 3 0 1 2 80:87 1

13. Ljubljana 3 0 0 3 80:101 0

14. Dobova 3 0 0 3 55:88 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.