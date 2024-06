šport

Aleotti presenetil na spustu z Ravnice

14.6.2024 | 17:35 | STA

Nova Gorica - Italijan Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe) je zmagovalec razgibane tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi od Ljubljane do Nove Gorice (160,5 km) je slavil po napadu na spustu z Ravnice. Ciljno črto je prečkal 11 sekund pred zasledovalci.

Giovanni Aleotti je v Novi Gorici slavil svojo šesto zmago profesionalne kariere. Foto: Sportida

Čeprav je bilo dogajanje v etapi zelo pestro od samega začetka, pravega pobega tako rekoč ni bilo. V zadnjem delu pa je poskusil takrat virtualno vodilni na dirki Italijan Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF) in si privozil nekaj prednosti.

Toda ekipa EF Education-EasyPost je imela načrt že za začetek klanca na Ravnico (5,6 km/5,7 %) in skušala pripraviti teren za Irca Bena Healyja. Toda z njim je bil vseskozi predvsem Ekvadorec Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), ki je na dirki po Italiji poleg slovenskega asa Tadeja Pogačarja edini nosil rožnato majico po zmagi v prvi etapi.

Dvojec na čelu si kljub silovitemu napadu ni privozil večje prednosti, saj je skupina desetih kolesarjev v ozadju pred vrhom priključila, med njo pa ni bilo prvega favorita za današnjo etapno zmago Slovenca Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious) ter njegovega rojaka Domna Novaka (UAE Team Emirates).

Iz skupine najboljših je na spustu napadel 25-letni Aleotti in na poti do Nove Gorice ohranil prednost ter slavil šesto zmago v karieri. Lani je dirko po Sloveniji sklenil na visokem četrtem mestu, vse prejšnje zmage pa je zabeležil na dirki Sibiu v Romuniji v letih 2021 in 2022.

"To je bilo res zahtevnih zadnjih deset kilometrov od vrha zadnjega vzpona. Vedel sem, da je Narvaez favorit za zmago. Malce sem čakal, da bo kdo napadel, saj nisem želel biti prvi. Ko je napadel Narvaez, sem mu sledil, nato pa sem napadel v pravem trenutku," je v uradni izjavi po koncu dirke dejal Aleotti, sicer moštveni kolega slovenskega asa Primoža Rogliča.

"Na koncu se je izšlo, vesel sem in zahvalil bi se ekipi, saj smo zelo dobro in v pravem duhu dirkali v vseh treh etapah. Brez ekipnih kolegov se danes ne bi boril za zmago, saj sem imel pred zadnjim vzponom predrto zračnico. Pomagali so mi priti nazaj na čelo, z zmago pa sem se jim lahko oddolžil za dobro opravljeno delo," je še razlagal Aleotti.

Drugo mesto je v sprintu prve zasledovalne skupine dobil Narvaez pred Francozom Jordanom Jegatom (TotalEnergies). Oba najboljša Slovenca sta zaostala več kot minuto. Novak je zasedel 17. mesto z zaostankom 1:25 minute, Mohorič pa 33., zaostal pa je še štiri sekunde več kot Novak.

"Na vzpon so začeli narekovati res močan ritem od samega začetka. Nisem zdržal z najboljšimi in sem v svojem ritmu odpeljal do konca. Pello (Bilbao, op. STA) je bil z najboljšimi in se bo jutri boril za skupno razvrstitev," je etapo za RTV Slovenija dejal Mohorič.

"Vedel sem, da je klanec na limitu mojih zmožnosti. Tudi z najboljšimi številkami ga ne bi zmogel, ker je prestrm, predolg, preveč aeroben," je še dodal 29-letnik s Podblice.

V skupnem seštevku je vodstvo prevzel Aleotti, ki ima pred Narvaezom 12 sekund naskoka. Tretji je Jegat s 17 sekundami zaostanka. Novak zaostaja 1:33 minute, Mohorič pa še sekundo več.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Škofljice do Krvavca (147,2 km). Etapa pred zadnjim delom s tremi krajšimi kategoriziranimi vzponi ne bo preveč zahtevna, bo pa ciljni klanec do plaže na Krvavcu dolg kar 11,7 km s povprečnim naklonom 7,7 %.

* Izidi, 3. etapa (Ljubljana - Nova Gorica, 160,5 km):

1. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-hansgrohe) 3:46:19

2. Jhonatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:11

3. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) isti čas

4. Filippo Zana (Ita/Jayco-AlUla)

5. Giulio Pellizzari (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

6. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious)

7. Domenico Pozzovivo (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

8. Stef Cras (Bel/TotalEnergies)

9. Luca Covili (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

10. Paul Double (VBr/Polti Kometa)

...

16. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 1:25

32. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1:29

45. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil) 3:34

...

- skupni vrstni red (3/5):

1. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-hansgrohe) 12:47:17

2. Jhonatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:12

3. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 0:17

4. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) 0:19

5. Filippo Zana (Ita/Jayco-AlUla) 0:21

6. Giulio Pellizzari (Ita/VF Group-Bardiani CSF) isti čas

7. Luca Covili (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

8. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious)

9. Pablo Castrillo (Špa/Kern Pharma)

10. Domenico Pozzovivo (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

...

16. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 1:33

17. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1:34

64. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) 9:08

...

