družabno

Anja in njena mala kuharica

15.6.2024 | 11:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jan Ivanovič

Anja Fir je spisala svojo prvo malo e-kuharico.

Anja Fir, 30-letna Črnomaljka, diplomirana anglistka in lanskoletna finalistka Masterchefa Slovenije, v katerem je slavila Dolenjka Zala Pungeršič, je izdala svojo prvo e-knjigo, ki je dostopna preko aplikacije Bamley. V njej je zbrala 10 receptov iz desetih različnih azijskih držav.

Izbrane jedi so izjemnih okusov in preplet začimb, zelišč, sladko-kislega, svežega in pekočega okusa. Ljubitelji azijske kuhinje se tako lahko preizkusijo v nekoliko bolj izzivalnih kulinaričnih podvigih, ki zagotavljajo obilo užitka ob kuhanju in pokušanju. V receptih so nekatere sestavine prilagojene in zamenjane z lažje dostopnimi iz naše shrambe, vrta ali iz trgovine.

Anja pravi, da je recepte izbirala po navdihu, saj tudi sama obožuje azijsko hrano. Ker sta med najbolj poznanimi kitajska in japonska kuhinja, je tokrat želela približati še kulinariko drugih azijskih kultur. Med ponujenimi specialitetami je tudi jed, ki jo Anja obožuje - to so rezanci dan dan, ki jih lahko pripravimo v zgolj 15 minutah.

‹ nazaj