FOTO: Avto v ognju uničen; z avtoceste na brežino

12.9.2023 | 07:00

Uničeno vozilo v ognju (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Višnja Gora)

Sinoči ob 22.55 je na avtocesti med izvozom Mirna Peč in Trebnje vzhod osebno vozilo zapeljalo s cestišča na brežino. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator ter posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. Na kraju so bili tudi gasilci PGD Trebnje, katerih pomoč pa ni bila potrebna. Voznika so na kraju pregledali in oskrbeli reševalci NMP Novo mesto. Delavci DARS-a so poskrbeli za ureditev prometne signalizacije.

Ogenj uničil avto

Ob 14.54 je v naselju Peščenik, občina Ivančna Gorica, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Višnja Gora, Stična in Kriška vas so požar pogasili. Vozilo je uničeno.

Ključi v avtu, avto zaklenjen

Ob 16.43 so v naselju Pijavice, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s strokovnim posegom odprli vrata osebnega vozila, v katerem so ostali zaklenjeni ključi vozila in stanovanjske hiše.

Motorist padel in napihal

V nedeljo, okoli 17.30, se je na cesti med Šentvidom pri Stični in Temenico zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist, pa sporočajo s PU Ljubljana. Vozil je iz smeri Šentvida pri Stični proti Temenici, ko je prehiteval vozilo pred seboj, nato pa s preveliko hitrostjo zapeljal v ovinek in izven vozišča po klancu navzdol. V nesreči se je motorist lažje poškodoval, policisti pa so v postopku tudi ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,27 mg/l) in z vozilom, ki ni namenjeno za vožnjo po cesti (kros motor). Zoper povzročitelja bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JERNEJA VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu MEHANIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA1 1996, TP KAMENICA2;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDOŠIČI;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TPGRM.;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE 1962.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UŠIVEC, TP BIRČNA VAS, TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI, TP STRANSKA VAS NM, TP STRANSKA VAS 2 NM, TP LAKOVNICE, TP SV SKLADIŠČE, TP RAKOVNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN 1980;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA 1991;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod 1. GOR. PONIKVE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Polšca, nizkonapetostno omrežje – Ulica Nikole Tesle, vrtna ulica med 7.30 in 13. uro, na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Vikendi levo zgoraj med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kremen, nizkonapetostno omrežje – Kremen med 10. in 12. uro, nas področju nadzorništva Mokronog na območju TP Malkovec, nizkonapetostno omrežje – Proti Telčam med 8. in 11. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Montažne hiške med 8. in 13. uro, na območju TP Mrtovec, Šmarčna in Kompolje vas med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova, nizkonapetostno omrežje – Kramar, Glogovšek, Kežman med 11. in 14. uro.

M. K.

