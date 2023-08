V naselju so ju pretepli s koli; vroče zaradi prašičev v sosedovem vinogradu; burno tudi na javnih prireditvah

28.8.2023 | 18:25

V Poganško ulico v Novem mestu sta se v soboto zvečer pripeljala 30-letnik in 34-letnica z Otočca. Kmalu po prihodu v naselje so ju prisotni izvlekli iz vozila in začeli z njima fizično obračunavati. 30-letnik jo je pri tem skupil tudi s koli in je težko poškodovan. Razbili so jima še vetrobransko steklo na vozilu, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Obema napadenima je nekako uspelo priti do avta in se iz naselja odpeljati na novomeško urgenco. 34-letnica je bila v dogodku lažje poškodovana, 30-letnik pa je poškodovan huje in so ga odpeljali na nadaljnje preglede v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Razlog za napad naj bi bil, da sta bila v naselju nezaželena.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, ko bodo identificirali vse osumljence, jih bodo kazensko ovadili.

Glasno glasbo je prekinila šele grožnja z izklopom elektrike

Policisti so v nedeljo okoli 2. ure zjutraj zaradi glasne glasbe posredovali v okolici Trebnjega, kjer je 30-letnica praznovala rojstni dan. Ker prisotni niso upoštevali ukazov in niso želeli zmanjšati hrupa, so policisti odredili začasni izklop elektrike. Po grožnji so glasbo prekinili, policisti pa preklicali izklop.

Takoj po obisku policije pa je 43-letni sorodnik slavljenke nadaljeval z glasnim predvajanjem glasbe, ostali prisotni pa niso zmanjšali hrupa, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Učinkovita pa je bila grožnja z izklopom elektrike, saj so glasbo čez nekaj minut prekinili, policisti pa preklicali dežurnega električarja, ki je bil že obveščen o odredbi za izklop elektrike. 43-letniku bodo policisti napisali plačilni nalog.

Kazensko ovadil nasilneža

Krški policisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini ovadili 37-letnika iz okolice Brežice. Slednji naj bi večkrat grozil svoji nekdanji partnerki in njeni mami, ki živita na območju krške policijske postaje. Hkrati so mu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja.

Za kaznivo dejanja nasilja v družini je zagrožena kaze zapor treh let.

Potreboval je kolo, a pozabil na gorivo

V petek zgodaj zjutraj so črnomaljski policisti v Semiču sprejeli ustno kazensko ovadbo tatvine kolesa iz osebnega avtomobila. Lastnica osebnega avtomobila je namreč ob odhodu v službo opazila, da je njen avto na dvigalki in da manjka eno kolo.

Okoli dvanajste ure so policisti dobili več informacij, da se na odcepu za Maline nahaja srebrn avto, ki je očitno ostal brez goriva in ga potiskajo. Na kraju so policisti zalotili 17-letnika iz okolice Metlike, na njegovem avtu pa ukradeno kolo s pnevmatiko. Kolo s pnevmatiko so zasegli, zraven pa še avtoradio, ki je dajal videz, poročajo na PU, kot da je bil na hitro izpuljen iz ležišča. Ugotovili so, da je lastnik vozila v Semiču pustil avto odklenjen, kar je izkoristil 17-letnik in poleg kolesa, ki ga je potreboval za avtomobil, ukradel še avtoradio. Slednjega so vrnili lastniku, preden je ta sploh opazil, da so mu ga ukradli. Kolo s pnevmatiko so vrnili prijaviteljici.

Burno na javnih prireditvah

Policisti so v petek na javni prireditvi v Trebnjem obravnavali štiri osebe iz okolice Trebnjega, stare med 21 in 29 let. Slednji naj bi na prireditvi fizično obračunavali z dvema udeležencem na prireditvi. Pri tem je bil eden od njiju lažje telesno poškodovan. Policisti vse okoliščine dogodka preiskujejo, v zaključku pa bodo kršiteljem izdali plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda in miru ali pa jih kazensko ovadili zaradi povzročitve lažje telesne poškodbe.

Vklenili 16-letnico in 20-letnika, slednjega nato pridržali

Brežiški policisti so v Kapelah v noči na soboto obravnavali 20-letnega 'znanca' iz Brezine, ki naj bi s pestmi večkrat udaril enega od gostov. Policisti so ga izsledili in vklenili ter zaradi nadaljevanja kršitve v opitem stanju zanj odredili pridržanje. Med postopkom se je kršitelja oklenila 16-letnica in tako želela preprečiti policistom, da bi ga odpeljali v pridržanje. Policisti so tudi zoper njo uporabili prisilna sredstva in jo za kratek čas vklenili, da so lahko 20-letnika odpeljali na hladno. Za 16-letnico bodo uvedli postopek o prekršku, za 20-letnika pa se bodo o ustreznem ukrepu odločili glede na stopnjo poškodb oškodovanca, ki ga je udaril.

Nadalje so morali posredovati še v sporu med 38-letnikom iz okolice Brežic in 17-letnikom iz okolice Novega mesta. 38-letnik je policistom prijavil 17-letnika, ki naj bi ga udaril v glavo. Med postopkom se 38-letnik ni pomiril in je skočil v 17-letnika. Da so lahko izpeljali postopek, so ga za kratek čas vklenili. Oba se morata sedaj izjasniti o dogajanju, saj bo od tega odvisno, ali bosta dobila plačilni nalog zaradi pretepa in neupoštevanja policistovih ukazov ali pa bo 17-letnik kazensko ovaden zaradi povzročitve lahkih telesnih poškodb, 38-letnik pa zaradi groženj.

Pridržali opitega 79-letnika

Novomeški policisti so v soboto opoldne posredovali zaradi prašičev, ki so zašli v sosedov vinograd in poškodovali nekaj deset trt. Med pogovorom z lastnikom vinograda in lastnikom prašičev s policisti se vidno opiti lastnik prašičev ni hotel pomiriti in upoštevati ukazov policistov, zato so ga vklenili in odpeljali v pridržanje do iztreznitve.

Zaradi kritik opravljenega dela ji je zadal zaušnico

Črnomaljski policisti so v soboto popoldne posredovali v sporu v okolici Črnomlja. Sprla sta se 35-letnica iz Črnomlja in 30-letnik iz Kanižarice. Slednji je pri ženski izvajal sanacijska dela, pri čemer stranka ni bila zadovoljna s kvaliteto opravljenih del. Na višku spora je 30-letnik svoji stranki primazal zaušnico, tako da je morala iskati zdravniško pomoč. Zoper 30-letnika so uvedli postopek o prekršku.

Težko so ju spravili narazen

Policisti iz Šentjerneja so v soboto zvečer dobili prijavo o vozniku štirikolesnika, ki se je vozil po zaprtem območju javne prireditve v Šentjerneju in ni upošteval navodil in odredb varnostnikov. Policisti so na kraju zalotili 35-letnika in njegovega mladoletnega sina. 35-letnik naj bi ob tem varnostnikom grozil. Med postopkom je 35-letnik iz Mihovice žalil enega od varnostnikov, kar je slednjega tako razjezilo, da je skočil vanj in ga vrgel po tleh. Policisti so morali uporabiti telesno silo in lisice, da so ju spravili narazen in pomirili situacijo. Postopek so nadaljevali na policijski postaji.

35-letnik je nakazal, da bo zaradi telesnih poškodb kazensko ovadil 52-letnega varnostnika, slednji pa 35-letnika zaradi groženj. Policisti so 35-letniku takoj napisali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja, sledijo pa še ukrepi zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in neupoštevanja varnostnikov po zakonu o zasebnem varovanju.

Tudi v Novem mestu pridržali opitega nasilneža

V noči na ponedeljek so novomeški policisti posredovali v Brezju zaradi nasilja nad žensko. Tam je 58-letnik žali svojo partnerko in jo nagnal iz bivališča. Opiti 58-letnik je z žalitvami nadaljevali tudi po prihodu policistov in ker se ni pomiril in upošteval ukazov policistov, so ga odpeljali v pridržanje.

Identificirali osumljence, ukradeno vespo pa vrnil lastniku

V soboto, nekaj pred sedmo zvečer, so trije neznanci na Cesti 4. julija v Krškem ukradli vespo in se z njo odpeljali. Enega od osumljencev so z vespo zalotili v Brezini. Voznik je opazil policiste in ji poskušal pobegniti, a ni uspel in je vespo raje odvrgel in zbežal. Osumljenca iz Brezine in njegove pomagače poznajo, zato jih bodo kazensko ovadili, vespo pa so vrnili lastniku.

Vlom v hišo

V noči na nedeljo so vlomili v stanovanjsko hišo sredi naselja Gorenji Maharovec. Nekaj po polnoči so se lastniki vrnili domov in ugotovili, da je vse razmetano (odsotnosti so bili nekaj ur). Po prvih ugotovitvah so odnesli puhalnik za listje znamke Makita in nekaj nakita. Škodo ocenjujejo na vsaj nekaj sto evrov.

Ukradli dve teleti

V soboto dopoldne so policiste klicali v Malo Loko. Trebanjski policisti so tam ugotovili, da so neznanci ponoči s pašnika ukradli dve teleti in lastnikom s tem povzročili za okoli tri tisoč evrov škode.

Vlomili v več vozil, na koncu padli v roke policistom

V noči na nedeljo so se šentjernejski policisti ukvarjali z več vlomi in poskusi vlomov v vozila obiskovalcev javne prireditve. Storilci so:

- razbili steklo na Škodi Kamiq in odnesli nahrbtnik in torbico ter povzročili za vsaj 600 evrov škode,

- razbili steklo na VW Passat, podrli zadnje sedeže in odnesli vrtalni stroj z električnim vodnikom, lastniku so povzročili za okoli 700 evrov škode,

- razbili steklo ali poskušali vlomiti še v tri parkirane avtomobile, a pri vlomu niso bili uspešni. Kljub temu so na vsakem avtu naredili za nekaj sto evrov škode.

Nekaj ukradenih predmetov so kasneje policisti našli v okolici in jih vrnili lastnikom.

Policisti iz Šentjerneja so skupaj s policisti vodniki službenih psov kmalu zatem v bližini prijeli tri osebe, stare 15, 18 in 20 let. 20-letnika s Čateža ob Savi so do sedaj že 17-krat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj, prav tako so za kazniva dejanja že obravnavali že 18-letnika iz Dobruške vasi. Policijska preiskava dogodka še poteka, po zaključku bodo vse tri kazensko ovadili.

PROMET

Policisti so med vikendom obravnavali 46 dogodkov s področja prometne varnosti, od tega 17 prometnih nesreč z gmotno škodo (12 od teh je bilo povoženj ali trkov z divjadjo). Obravnavali so tudi dve prometni nesreči, kjer so se udeleženci lažje poškodovali.

Pijan zapeljal na drugo stran

V petek popoldne, nekaj pred tretjo uro, je v Prečni prišlo do trka med dvema avtomobiloma. Po prvih ugotovitvah ogleda je do trka prišlo, ker je 71-letni voznik osebnega avtomobila iz neznanega razloga zapeljal na drugo stran ceste in čelno trčil v vozilo 28-letne voznice. V nesreči sta se oba lažje poškodovala. Policisti domnevajo, da je nesreči ob vročem dnevu botroval tudi alkohol – pri vozniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,40 mg/l alkohola v izdihanem zraku (malo več kot 0,8 promila).

Pijan povzročil nesrečo

Črnomaljski policisti so v soboto dopoldne v Tribučah obravnavali prometno nesrečo z gmotno škodo. Povzročil jo je 31-letni voznik osebnega vozila, ki je med vožnjo zapeljal preveč na drugo stran ceste in podrsal po celotni dolžini avtomobil, ki ga je pravilno po svoji strani nasproti peljala 53-letna voznica. Policisti so posumili v psihofizične sposobnosti voznika in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,75 mg/l alkohola v izdihanem zraku (skoraj 1,6 promila).

Lažje poškodovan kolesar

Novomeški policisti so v nedeljo zvečer obravnavali prometno nesrečo 13-letnega kolesarja, ki se je v nesreči lažje poškodoval. Kot kaže, je med vožnjo po kolesarski stezi izgubil oblast nad kolesom in padel po tleh. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so njegove poškodbe opredelili kot lažje.

Prehitro vozil po avtocesti

Policisti prometne policije so v petek zjutraj na Obrežju obravnavali 23-letnega voznika kombiniranega vozila, ki so ga izmerili s stacionarnim radarjem na gorenjski avtocesti – na delu ceste, kjer je omejitev 100 km/h, je vozil 159 km/h. Izrekli so mu globo.

Zasegi vozil

Novomeški policisti so v petek popoldne v Prečni zasegli avto 30-letnemu vozniku iz okolice Črnomlja. Preizkus alkoholiziranosti je bil v mejah dovoljenega (0,10 mg/l alkohola v izdihanem zraku), so pa ugotovili, da že eno leto vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zato zasegli.

V soboto popoldne so črnomaljski policisti zasegli kombinirano vozilo 28-letniku iz Semiča. Pri kontroli prometa so namreč ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

V noči na ponedeljek pa so brežiški policisti na Cesti svobode zasegli osebni avtomobil 24-letnemu vozniku, ker so ugotovili, da tudi on nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Konec tedna pri nezakonitem prečkanju meje ujeli okoli 760 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec minulega tedna pri nezakonitem prehodu meje ujeli 761 migrantov. Večino so obravnavali na območju Posavja, sedem pa na območju policijske postaje Črnomelj, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Postopki s tujci še niso zaključeni.

299 tujcev so ujeli v petek, 248 v soboto in 214 v nedeljo.

Večino so jih ujeli, kot omenjeno, na območju Posavja, sedem (domnevnih državljanov Afganistana) pa so ujeli v Miličih na območju policijske postaje Črnomelj.

M. K.