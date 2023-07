Za danes razglašen alarm najvišje stopnje - možna debelejša toča in silovit veter

19.7.2023 | 12:00

Današnja nevarnost (neurje.si)

Popoldne bo nov nevihtni pas prešel Slovenijo. Pričakovati je krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi.

Agencija (RS) za okolje (Arso) je o današnjem vremenskem dogajanju podala več informacij. Povedali so, da bodo popoldne znova nevihte z neurji. Na severu lahko do ploh in neviht pride že v dopoldanskem času, popoldne pa je neizbežno, da te od severa zajamejo večji del Slovenije ter se nadaljujejo v noč.

V drugi polovici noči se bo vreme umirilo. Proti jutru se bo začelo jasniti.

Kaj točno se bo dogajalo?

Spletni portal Neurje.si za danes razglaša celo najvišjo - 3. stopnjo nevarnosti, saj je možen razvoj superceličnih neviht, ki lahko prerastejo v krajevna neurja. Povedali so, da bo tokratni razvoj nevihtnih celic potekal južneje, jugovzhodneje kot včeraj. "Današnji pogoji so bolj ugodni za nastanek neviht supercelične narave, saj bo prisotno izjemno vetrovno striženje – v nižjih plasteh bo zapihal južni do jugovzhodni veter, v višjih plasteh pa jugozahodni do zahodni veter. Prav tako bo na voljo obilo konvektivne energije," so razložili.

Foto: arhiv DL

Opisali so tudi predvideno dogajanje. Prve močne nevihtne celice bodo po njihovo iz avstrijske strani dosegle sever, severovzhod naše države ter se potem pomikale proti Hrvaški, "kjer se bo v popoldanskih urah tvoril močan nevihtni pas, ki bo potoval proti Bosni in Srbiji. Prav te nevihtne celice, ki se bodo razvile ob naši meji, bodo imele potencial razvit debelejšo točo, težave pa bo znova povzročal silovit veter. Zaradi močnih nalivov lahko ponekod pričakujemo hudourniške poplave. Opozoriti pa velja tudi na udare strel. Priporočamo posebno previdnost v območju, zarisanem z vijolično barvo," so sporočili.

P. K.