Razbili šipo in rešili zaklenjenega otroka

14.7.2023 | 19:10

Tudi sevniški gasilci so včeraj in danes črpali vodo iz poplavljenih prostorov. (Foto: PGD Sevnica)

Ob 9.40 so v naselju Volčje, občina Brežice, gasilci PGD Brežice na osebnem vozilu razbili šipo in rešili v njem zaklenjenega otroka, poroča center za obveščanje.

Ogenj ...

Ob 7.09 je na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, gorelo v zapuščenem objektu. Gasilci PGD Cerina in Sobenja vas so požar pogasili in iznesli zgorele stvari.

... in voda

Ob 8.38 so gasilci PGD Sevnica na Prešernovi cesti v Sevnici izčrpali in posesali vodo iz poslovnih prostorov.

Ob 8.35 je v Češči vasi pri Novem mestu meteorna voda zalila velodrom. Gasilci GRC Novo mesto so prečrpali okoli 15 kubičnih metrov vode.

Ob 9.02 so v Dolenji vasi pri Čatežu, občina Trebnje, gasilci PGD Čatež pod Zaplazom oprali cestišče v dolžini 500 metrov, na katerem sta bila pesek in blato, ki ga je nanesla meteorna voda.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo jutri od 7:30 do 16:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.